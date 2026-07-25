Лубинец назвал число гражданских украинцев, находящихся в российском плену

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В российском плену находятся по меньшей мере 1878 подтвержденных гражданских украинцев, однако реальное число может быть значительно больше. В реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числятся более 16 тысяч гражданских лиц, которые могут удерживаться на территории РФ или на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Новини.LIVE.

Гражданские украинцы в плену РФ

Омбудсмен подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает сторонам международного вооруженного конфликта задерживать гражданское население, однако Россия систематически нарушает эти нормы.

"Существуют Женевские конвенции. Там прямо написано, что ни одна из сторон международного вооруженного конфликта не имеет права задерживать гражданское население. Не имеет права", — подчеркнул Лубинец.

В то же время, по его словам, международное право не дает четкого ответа, как действовать в случае, когда государство сознательно игнорирует эти нормы. Лубинец отметил, что Россия создала систему фильтрационных лагерей и мест содержания и пыток гражданских лиц на временно оккупированных территориях Украины.

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Омбудсман также объяснил механизм возвращения гражданских украинцев. Формально такие процессы не называют обменом, хотя фактически стороны осуществляют взаимную передачу людей.

"Юридически мы это называем взаимным воссоединением семей", — пояснил он.

В качестве примера Лубинец привел возвращение семи гражданских украинцев 27 июня — на следующий день после обмена военнопленными по формуле 160 на 160. По его словам, все эти люди находились в российском плену с 2022 года, а их освобождение потребовало длительных и сложных переговоров.

Среди освобожденных были водитель украинской волонтерки Тайры, который помогал спасать военных в Мариуполе, житель Бучанского района Киевской области, а также житель Харьковской области, которого, по словам Лубинца, под пытками заставляли признаться в якобы шпионаже в пользу Украины.

Омбудсмен выразил надежду, что на данный момент удалось достичь определенного взаимопонимания с российской стороной относительно дальнейшего возвращения незаконно удерживаемых гражданских лиц Украины.

Как писали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Лубинец рассказывал, что Украина ведет отдельный учет гражданских лиц, попавших в плен начиная с 2014 года. В этот список входят, в частности, жители оккупированного Крыма, а также частей Донецкой и Луганской областей.

В то же время в ООН обнародовали статистику, свидетельствующую о том, что россияне подвергают пыткам 96% украинских пленных. Помимо ежедневного насилия, зафиксированы десятки случаев преднамеренных казней украинских бойцов непосредственно в местах содержания.