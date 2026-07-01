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Головна Новини дня Лубінець: у полоні РФ перебувають майже дві тисячі цивільних українців

Лубінець: у полоні РФ перебувають майже дві тисячі цивільних українців

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 13:37
Лубінець: у російському полоні перебувають майже дві тисячі цивільних
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Нині у російському полоні перебувають майже дві тисячі верифікованих цивільних українців. Ще понад 16 тисяч громадян вважаються зниклими безвісти. Водночас Україна припускає, що реальна кількість утримуваних може бути більшою.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у середу, 1 липня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець про цивільних українців у російському полоні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у російському полоні наразі верифіковано 1 978 цивільних українців. Ще понад 16 тисяч громадян офіційно вважаються зниклими безвісти.

Водночас омбудсман наголосив, що реальна кількість цивільних заручників може бути більшою, оскільки частина людей, яких утримує Росія, досі не підтверджена офіційно.

Окремо Лубінець звернув увагу, що наразі невідомо, скільки саме осіб із реєстру зниклих безвісти можуть фактично перебувати у російському полоні.

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"1978 цивільних громадян України. Чому я кажу верифікованих? У нас є чітке розуміння, що в російському полоні залишаються наші громадяни в статусі цивільних заручників, які не верифіковані. Яка їх кількість, ми можемо тільки здогадуватися.

Створений офіційний реєстр осіб зниклих безвісти. Там, за моїми даними, більше ніж 16 тисяч саме цивільних. Скільки з них в російських в'язницях, верифікованих, я вам цифру назвав, скільки ще додатково там може бути цивільних заручників, ми можемо тільки припускати, але ця цифра достатньо велика", — заявив Лубінець.

Також він нагадав, що Україна веде окремий облік цивільних, які потрапили в полон починаючи з 2014 року. До цього списку входять, зокрема, жителі окупованого Криму, а також частин Донецької та Луганської областей, яких незаконно утримує російська окупаційна влада.

За словами омбудсмана, держава щоденно працює над встановленням місць утримання цивільних заручників, перевіркою їхнього стану та верифікацією нових випадків.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Лубінець повідомив, що під час обміну військовополоненими провів зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Сторони обговорили питання військовополонених та зниклих безвісти з обох боків. Також вони домовилися про продовження взаємних відвідувань полонених і обмін списками зниклих для подальшої верифікації.

Новини.LIVE також писали, що з російського полону 26 червня повернулися 160 українських захисників, серед яких є бійці "Азову" та інших підрозділів. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року, частина — понад чотири роки. Серед звільнених також офіцери та оборонці Маріуполя.

полонені Дмитро Лубінець зниклі безвісти
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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