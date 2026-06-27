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Головна Новини дня Лубінець зустрівся з російською омбудсманкою у межах обміну

Лубінець зустрівся з російською омбудсманкою у межах обміну

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 16:08
Лубінець провів зустріч із російською омбудсманкою: обговорили полонених і зниклих безвісти
Дмитро Лубінець та Яна Лантратова. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час вчорашнього обміну військовополоненими провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони обговорили питання українських і російських військовополонених та зниклих безвісти.

Про це повідомив Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Про що домовилися сторони під час зустрічі

За його словами, під час зустрічі було досягнуто низки домовленостей, зокрема щодо продовження взаємних відвідувань військовополонених і подальшої верифікації українців, які перебувають у полоні РФ.

Також сторони обмінялися великими списками військовослужбовців обох країн, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Ці дані мають бути використані для перевірки їх можливого перебування у полоні.

Окремо було передано запити щодо отримання копій документів у межах цивільно-правових відносин.

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"Акцентую: для мене головне — результат, який допоможе нашим громадянам: тим, хто у полоні, зниклим безвісти та їхнім родинам", — зазначив омбудсман.

Сторони домовилися продовжити співпрацю у цьому напрямку.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна та Росія 26 червня здійснили черговий обмін військовополоненими. Вчора з російського полону повернулися 160 захисників, більшість із яких перебували в неволі з 2022 року.

Новини.LIVE інформували, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наразі триває підготовка до наступного обміну полоненими. Вчора додому вже повернулися ще 160 захисників.

Дмитро Лубінець зниклі безвісти обмін полоненими
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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