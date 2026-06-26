Обмін полоненими 26 червня — фоторепортаж Новини.LIVE

Повернення українських військових з полону РФ. Фото: Новини.LIVE

Україна та Росія 26 червня провели черговий обмін військовополоненими. Сьогодні з російської неволі повернулися 160 захисників. Більшість з них були в полоні з 2022 року.

Перші кадри повернення українських військових додому дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Повернення українських військових з полону 26 червня

Сьогодні додому повернулися українські захисники, які боронили Маріуполь, "Азовсталь", а також Донецьку, Запорізьку, Київську та Сумську області. Найстаршому з повернутих — 66 років, наймолодшому — 26 років.

Військові чекають на повернення полонених. Фото: Новини.LIVE

Очікування повернення військових з полону РФ. Фото: Новини.LIVE

Ірина Верещук з полоненими, які повернулися додому. Фото: Новини.LIVE

Військові, які повернулися з полону РФ. Фото: Новини.LIVE

Обмін полоненими 26 червня. Фото: Новини.LIVE

Обмін полоненими між Україною та РФ 26 червня. Фото: Новини.LIVE

Андрій Юсов з військовими, які повернулися з полону РФ. Фото: Новини.LIVE

За даними обмдусмана Дмитра Лубінця, серед звільнених полонених — бійці "Азову", зокрема офіцерського складу.

Це вже 76 обмін від початку повномасштабної війни. За цей час додому вдалося повернути 9500 людей і лише цього року — 1596 українок та українців.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, в ГУР повідомили, що після сьогоднішнього повернення українців з неволі РФ вже триває підготовка до наступного обміну полоненими. Інших деталей він не розкрив.

Також звільнених з полону українців26 червня привітав Кирило Буданов. Він подякував кожному за вірність військовій присязі та за неймовірну силу волі.