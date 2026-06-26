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Главная Новости дня Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

Возвращение 160 защитников из плена РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

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Дата публикации 26 июня 2026 21:21
Обмен пленными 26 июня — фоторепортаж Новини.LIVE
Возвращение украинских военных из плена РФ. Фото: Новини.LIVE

26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Сегодня из российского плена вернулись 160 защитников. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Первые кадры возвращения украинских военных домой смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Возвращение украинских военных из плена 26 июня

Сегодня домой вернулись украинские защитники, которые обороняли Мариуполь, "Азовсталь", а также Донецкую, Запорожскую, Киевскую и Сумскую области. Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому молодому — 26 лет.

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Военные ждут возвращения пленных. Фото: Новини.LIVE
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Ожидание возвращения военных из плена РФ. Фото: Новини.LIVE
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Ирина Верещук с пленными, вернувшимися домой. Фото: Новини.LIVE
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Военные, вернувшиеся из плена РФ. Фото: Новини.LIVE
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Обмен пленными 26 июня. Фото: Новини.LIVE
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Обмен пленными между Украиной и РФ 26 июня. Фото: Новини.LIVE
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Андрей Юсов с военными, вернувшимися из плена РФ. Фото: Новини.LIVE

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, среди освобожденных пленных — бойцы "Азова", в том числе офицерского состава.

Это уже 76-й обмен с начала полномасштабной войны. За это время домой удалось вернуть 9500 человек, а только в этом году — 1596 украинок и украинцев.

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Как писали Новини.LIVE, в ГУР сообщили, что после сегодняшнего возвращения украинцев из плена РФ уже идет подготовка к следующему обмену пленными. Других подробностей он не раскрыл.

Также освобожденных из плена украинцев 26 июня поздравил Кирилл Буданов. Он поблагодарил каждого за верность военной присяге и за невероятную силу воли.

пленные война в Украине обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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