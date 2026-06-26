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Главная Новости дня Все были в плену с 2022 года: Буданов поздравил освобожденных украинцев

Все были в плену с 2022 года: Буданов поздравил освобожденных украинцев

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 15:24
Буданов поздравил освобожденных из плена украинцев 26 июня
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев, вернувшихся из российского плена в пятницу, 26 июня. По его словам, это хорошая и очень важная новость.

Об этом Кирилл Буданов написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 26 июня — подробности от Буданова

Все освобожденные защитники находились в плену с 2022 года. Большинство воинов — героические защитники Мариуполя и "Азовстали" из различных подразделений Сил обороны государства. Кроме того, часть воинов сражалась на Донецком и Луганском направлениях, защищала Киевскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. По словам Буданова, среди освобожденных есть солдаты, сержанты и офицеры.

Обмін полоненими 26 червня
Возвращение украинцев из российского плена 26 июня. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Добро пожаловать на родную землю! Я знаю, как долго вы ждали. Хорошо знаю, как было тяжело. Видел, как ваши родные ждали, никогда не теряли надежды — и наконец этот день настал. Кадры первых звонков близким, искренние объятия с побратимами — вот неподдельное, настоящее счастье, которое трогает всю Украину", — подчеркнул глава ОП.

Обмін військовополоненими між Україною та Росією 26 червня
Вернувшийся из плена украинский защитник. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Он поблагодарил каждого за верность военной присяге и за невероятную силу воли. Буданов подчеркнул, что государство боролось за них, а процесс возвращения домой всех, кто еще остается в плену, продолжается.

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Звільнені полонені 26 червня
Обмен пленными между Украиной и Россией. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Спасибо команде Координационного штаба по вопросам пленных, которая по поручению Президента Украины осуществила очередной обмен, а сейчас продолжает заботиться о восстановлении наших защитников. Украина борется и возвращает своих!" — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 26 июня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, в результате которого домой удалось вернуть 160 воинов.

А недавно Буданов анонсировал обмен военнопленными в ближайшие дни. Детали он не разглашал.

пленные Кирилл Буданов обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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