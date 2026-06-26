Буданов привітав звільнених з полону українців 26 червня

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президент Кирило Буданов привітав українців, які повернулися з російського полону у пʼятницю, 26 червня. За його словами, це добра та дуже важлива новина.

Про це Кирило Буданов написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Обмін полоненими 26 червня — деталі від Буданова

Усі звільнені захисники були в полоні з 2022 року. Більшість воїнів — героїчні оборонці Маріуполя та "Азовсталі" із різних складових Сил оборони держави. Крім того, частина воїнів воювали на Донецькому, Луганському напрямках, боронили Київщину, Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. За словами Буданова, є солдати, сержанти та офіцери.

Повернення українців з російського полону 26 червня. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Вітаю на рідній землі! Знаю, як довго ви чекали. Добре знаю, як було тяжко. Бачив, як ваші рідні чекали, ніколи не втрачали надії — і нарешті цей день настав. Кадри перших дзвінків найближчим, щирі обійми з побратимами — ось непідробне, справжнє щастя, яке зворушує всю Україну", — наголосив керівник ОП.

Повернутий з полону український захисник. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він подякував кожному за вірність військовій присязі та за неймовірну силу волі. Буданов наголосив, що держава боролася за них, а процес повернення додому всіх, хто ще залишається в полоні, триває.

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Обмін полоненими між Україною та Росією. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Дякую команді Координаційного штабу з питань полонених, яка за дорученням Президента України здійснила черговий обмін, а зараз продовжує дбати про відновлення наших оборонців. Україна бореться і повертає своїх!" — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, між Україною та Росією 26 червня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому вдалося повернути 160 воїнів.

А нещодавно Буданов анонсував обмін військовополоненими найближчими днями. Деталі він не розголошував.