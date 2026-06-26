Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Усі були в полоні з 2022 року: Буданов привітав звільнених українців

Усі були в полоні з 2022 року: Буданов привітав звільнених українців

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 15:24
Буданов привітав звільнених з полону українців 26 червня
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президент Кирило Буданов привітав українців, які повернулися з російського полону у пʼятницю, 26 червня. За його словами, це добра та дуже важлива новина.

Про це Кирило Буданов написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Обмін полоненими 26 червня — деталі від Буданова

Усі звільнені захисники були в полоні з 2022 року. Більшість воїнів — героїчні оборонці Маріуполя та "Азовсталі" із різних складових Сил оборони держави. Крім того, частина воїнів воювали на Донецькому, Луганському напрямках, боронили Київщину, Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. За словами Буданова, є солдати, сержанти та офіцери.

Обмін полоненими 26 червня
Повернення українців з російського полону 26 червня. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Вітаю на рідній землі! Знаю, як довго ви чекали. Добре знаю, як було тяжко. Бачив, як ваші рідні чекали, ніколи не втрачали надії — і нарешті цей день настав. Кадри перших дзвінків найближчим, щирі обійми з побратимами — ось непідробне, справжнє щастя, яке зворушує всю Україну", — наголосив керівник ОП.

Обмін військовополоненими між Україною та Росією 26 червня
Повернутий з полону український захисник. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він подякував кожному за вірність військовій присязі та за неймовірну силу волі. Буданов наголосив, що держава боролася за них, а процес повернення додому всіх, хто ще залишається в полоні, триває. 

Читайте також:

Керівник ОП подякував представникам США та ОАЕ, які сприяють процесу звільнення українців. 

Звільнені полонені 26 червня
Обмін полоненими між Україною та Росією. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Дякую команді Координаційного штабу з питань полонених, яка за дорученням Президента України здійснила черговий обмін, а зараз продовжує дбати про відновлення наших оборонців. Україна бореться і повертає своїх!" — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, між Україною та Росією 26 червня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому вдалося повернути 160 воїнів.

А нещодавно Буданов анонсував обмін військовополоненими найближчими днями. Деталі він не розголошував.

полонені Кирило Буданов обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації