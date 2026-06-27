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Главная Новости дня Лубинец встретился с российским омбудсменом в рамках обмена

Лубинец встретился с российским омбудсменом в рамках обмена

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 16:08
Лубинец провел встречу с российским омбудсменом: обсудили вопрос о пленных и пропавших без вести
Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе вчерашнего обмена военнопленными провел встречу с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Стороны обсудили вопросы, касающиеся украинских и российских военнопленных и пропавших без вести.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

О чем договорились стороны во время встречи

По его словам, в ходе встречи был достигнут ряд договоренностей, в частности о продолжении взаимных посещений военнопленных и дальнейшей верификации украинцев, находящихся в плену у РФ.

Также стороны обменялись обширными списками военнослужащих обеих стран, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Эти данные должны быть использованы для проверки их возможного пребывания в плену.

Отдельно были переданы запросы о получении копий документов в рамках гражданско-правовых отношений.

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"Подчеркиваю: для меня главное — результат, который поможет нашим гражданам: тем, кто находится в плену, пропавшим без вести и их семьям", — отметил омбудсмен.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в этом направлении.

Новини.LIVE сообщали, что Украина и Россия 26 июня провели очередной обмен военнопленными. Вчера из российского плена вернулись 160 защитников, большинство из которых находились в неволе с 2022 года.

Новини.LIVE информировали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время продолжается подготовка к следующему обмену пленными. Вчера домой уже вернулись еще 160 защитников.

Дмитрий Лубинец пропавшие без вести обмен пленными
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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