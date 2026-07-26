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Главная Новости дня Лубинец объяснил, как РФ препятствует возвращению пленных

Лубинец объяснил, как РФ препятствует возвращению пленных

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 08:11
Лубинец заявил, что РФ манипулирует темой обмена пленными Украины
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Украина продолжает вести диалог с российским омбудсменом Яной Лантратовой по вопросу возвращения военнопленных и пропавших без вести. В то же время российская сторона медленно реагирует на запросы. А также использует тему обменов для оказания информационного давления на семьи украинских защитников.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Новини.LIVE.

Лубинец о манипуляциях РФ в вопросах обмена пленными

По словам Дмитрия Лубинеца, после начала сотрудничества с уполномоченной по правам человека РФ Яной Лантратовой украинская сторона передала первый список военнослужащих, имеющих статус пропавших без вести.

"С Яной Лантратовой мы начали эту процедуру, я передал ей первые полторы тысячи наших военных, которые в таком статусе числятся пропавшими без вести, жду от нее ответа. Я хочу посмотреть, как быстро ее аппарат будет обрабатывать запросы, и с учетом этого я уже буду формировать следующие запросы", — сказал омбудсмен.

В то же время, по его словам, ответы от российской стороны поступают медленно. Несмотря на это, переговорный процесс продолжается.

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"Скажу так, пока по этому направлению ответы от нее поступают не очень быстро… В то же время мы сейчас работаем над следующими позитивными шагами… Но сейчас у нас очень активно ведутся переговоры", — отметил Лубинец.

Отдельно он обратил внимание на информационные кампании, которые, по его словам, Россия использует для психологического давления на семьи украинских военнопленных. В частности, российская сторона публикует списки украинских защитников и одновременно распространяет утверждения о якобы нежелании Украины возвращать своих граждан.

"Есть случаи, когда россияне публикуют какой-то список украинских военнопленных, и тут же в эфир выходят представители Российской Федерации и заявляют, что Украина не хочет их забирать. Хотя это абсолютно неправда", — подчеркнул он.

В качестве примера омбудсмен привел информационную кампанию накануне 9 мая, когда российская сторона заявляла, что Украина якобы отказывается от проведения обменов.

"Перед 9 мая у нас была очередная, знаете, такая масштабная информационная кампания против Украины, ИПСО, о том, что якобы Украина отказалась от проведения обменов. Опубликовали список, сказали: вот, Украина не хочет", — рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что украинская сторона, со своей стороны, делает все возможное для возвращения военнопленных, однако проведение обменов зависит не только от Украины.

"Мы, как украинские органы власти, работающие в этом направлении, сделали все, чтобы вернуть абсолютно всех. Исключительно из-за позиции Российской Федерации у нас это не происходит", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также вспомнил одну из встреч с Яной Лантратовой. По его словам, российская омбудсменка передала ему список из 486 украинских военнопленных и заявила, что Украина якобы отказывается их забирать. В ответ украинская сторона сразу подтвердила готовность провести обмен.

"Я беру этот список и говорю: в любой день, в любом месте мы готовы приехать и забрать этих 486 украинских военнопленных, которых вы сейчас мне передали, где угодно", — сказал он.

Впрочем, после этого, по словам Лубинца, со стороны России не последовало никаких практических шагов. Украина неоднократно поднимала этот вопрос и в очередной раз подтверждала готовность к проведению обменов.

"Прошло, не буду называть, сколько прошло, скажем так, в очередной раз я поднимал и сегодня этот вопрос, и не только по этому списку, и говорю: да, а где же список, где же люди? Мы готовы проводить процессы обмена. Не всё зависит от неё, это точно могу сказать", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Новини.LIVE сообщали, что защитники Мариуполя остаются одной из самых сложных категорий украинских военнопленных для возвращения домой. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, Украина в первую очередь стремится вернуть тяжелораненых, тяжелобольных и тех защитников, которые находятся в российском плену дольше всех. В то же время точное количество украинских военнопленных публично не разглашается из-за особенностей переговорного процесса с РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что в российском плену находятся по меньшей мере 1 878 проверенных гражданских украинцев, однако их реальное число может быть значительно больше. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числится более 16 тысяч гражданских лиц, часть из которых может незаконно удерживаться в РФ или на временно оккупированных территориях. Он также подчеркнул, что Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, задерживая гражданское население.

пленные Дмитрий Лубинец обмен пленными
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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