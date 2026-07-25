Лубинец объяснил, почему защитников Мариуполя сложнее всего вернуть из плена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Защитники Мариуполя остаются одной из самых сложных категорий военнопленных с точки зрения возвращения домой. В то же время Украина не раскрывает точное количество защитников, находящихся в российском плену. В первую очередь государство стремится вернуть тяжелораненых, тяжелобольных и военных, которые дольше всех находятся в плену.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Новини.LIVE.

Лубинец о сложностях с возвращением пленных

По словам омбудсмена, он сознательно не называет публично количество украинских военнопленных, которые до сих пор находятся в российском плену. Он пояснил, что это связано с особенностями переговорного процесса с российской стороной.

"Защитники Мариуполя — одна из самых сложных категорий для возвращения именно среди военнопленных. Цифру публично я не называю. Скажу откровенно. Почему? Потому что такова философия моих переговоров с Российской Федерацией", — сказал Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что официально подтвержденными считаются только те случаи плена, которые проверил Международный комитет Красного Креста. В то же время Украина учитывает и информацию из других источников. В частности, после возвращения из плена украинские военные сообщают о сослуживцах, которых видели в местах содержания, после чего эти данные проверяют и также используют в работе.

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Отдельно Дмитрий Лубинец обратил внимание на военнослужащих, имеющих статус пропавших без вести. По его словам, сейчас таких украинских защитников более 100 тысяч, и часть из них может находиться в российском плену.

"Сколько из них могут находиться в российском плену, на самом деле никто не знает. Но точно часть из них может находиться в российском плену", — отметил омбудсмен.

В качестве примера Лубинец привел случай, когда российская сторона официально подтвердила нахождение в плену 194 украинских военных, которые до этого считались пропавшими без вести. По его словам, эта информация была получена в ответе от тогдашнего уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой.

Также омбудсмен сообщил, что на сегодняшний день Украине удалось вернуть 9 613 граждан, из которых 464 — гражданские лица, а остальные — военнопленные. Он подчеркнул, что это результат совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины и других государственных органов при поддержке международных партнеров, в частности Соединенных Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов.

Лубинец подчеркнул, что Украина и в дальнейшем выступает за обмен пленными в формате "всех на всех". В то же время, по его словам, первоочередной задачей остается возвращение тяжелораненых, тяжелобольных военнопленных, а также тех, кто находится в российском плену дольше всех.

"Я не могу заставить россиян вернуть всех, хотя неоднократно выступал с инициативой проведения обменов по принципу "всех на всех". Я не могу вернуть всех защитников Мариуполя, хотя настаиваю в первую очередь на том, чтобы сейчас вернули ребят, которые находятся в статусе тяжелораненых, тяжелобольных и находятся в плену с 2022 года. У нас есть ребята, которые находятся в плену с 2014 года", — заявил Лубинец.

Новинии.LIVE сообщали, что в российском плену находятся по меньшей мере 1 878 проверенных гражданских украинцев, однако их реальное количество может быть значительно больше. По словам Дмитрия Лубинеца, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числятся более 16 тысяч гражданских лиц, которые могут удерживаться в РФ или на временно оккупированных территориях. Омбудсмен также сообщил, что Украина продолжает работать над возвращением незаконно удерживаемых гражданских лиц.

Новини.LIVE также сообщали, что в Донецкой области правоохранители расследуют казнь украинского военнопленного, которого, по данным следствия, российские военные расстреляли после допроса. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что уже обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН по поводу этого военного преступления.