Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец назвал самую сложную категорию для возвращения из плена

Лубинец назвал самую сложную категорию для возвращения из плена

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 18:57
Лубинец объяснил, почему защитников Мариуполя сложнее всего вернуть из плена
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Защитники Мариуполя остаются одной из самых сложных категорий военнопленных с точки зрения возвращения домой. В то же время Украина не раскрывает точное количество защитников, находящихся в российском плену. В первую очередь государство стремится вернуть тяжелораненых, тяжелобольных и военных, которые дольше всех находятся в плену.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Новини.LIVE.

Лубинец о сложностях с возвращением пленных

По словам омбудсмена, он сознательно не называет публично количество украинских военнопленных, которые до сих пор находятся в российском плену. Он пояснил, что это связано с особенностями переговорного процесса с российской стороной.

"Защитники Мариуполя — одна из самых сложных категорий для возвращения именно среди военнопленных. Цифру публично я не называю. Скажу откровенно. Почему? Потому что такова философия моих переговоров с Российской Федерацией", — сказал Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что официально подтвержденными считаются только те случаи плена, которые проверил Международный комитет Красного Креста. В то же время Украина учитывает и информацию из других источников. В частности, после возвращения из плена украинские военные сообщают о сослуживцах, которых видели в местах содержания, после чего эти данные проверяют и также используют в работе.

Читайте также:

Отдельно Дмитрий Лубинец обратил внимание на военнослужащих, имеющих статус пропавших без вести. По его словам, сейчас таких украинских защитников более 100 тысяч, и часть из них может находиться в российском плену.

"Сколько из них могут находиться в российском плену, на самом деле никто не знает. Но точно часть из них может находиться в российском плену", — отметил омбудсмен.

В качестве примера Лубинец привел случай, когда российская сторона официально подтвердила нахождение в плену 194 украинских военных, которые до этого считались пропавшими без вести. По его словам, эта информация была получена в ответе от тогдашнего уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой.

Также омбудсмен сообщил, что на сегодняшний день Украине удалось вернуть 9 613 граждан, из которых 464 — гражданские лица, а остальные — военнопленные. Он подчеркнул, что это результат совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины и других государственных органов при поддержке международных партнеров, в частности Соединенных Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов.

Лубинец подчеркнул, что Украина и в дальнейшем выступает за обмен пленными в формате "всех на всех". В то же время, по его словам, первоочередной задачей остается возвращение тяжелораненых, тяжелобольных военнопленных, а также тех, кто находится в российском плену дольше всех.

"Я не могу заставить россиян вернуть всех, хотя неоднократно выступал с инициативой проведения обменов по принципу "всех на всех". Я не могу вернуть всех защитников Мариуполя, хотя настаиваю в первую очередь на том, чтобы сейчас вернули ребят, которые находятся в статусе тяжелораненых, тяжелобольных и находятся в плену с 2022 года. У нас есть ребята, которые находятся в плену с 2014 года", — заявил Лубинец.

Новинии.LIVE сообщали, что в российском плену находятся по меньшей мере 1 878 проверенных гражданских украинцев, однако их реальное количество может быть значительно больше. По словам Дмитрия Лубинеца, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числятся более 16 тысяч гражданских лиц, которые могут удерживаться в РФ или на временно оккупированных территориях. Омбудсмен также сообщил, что Украина продолжает работать над возвращением незаконно удерживаемых гражданских лиц.

Новини.LIVE также сообщали, что в Донецкой области правоохранители расследуют казнь украинского военнопленного, которого, по данным следствия, российские военные расстреляли после допроса. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что уже обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН по поводу этого военного преступления.

пленные Дмитрий Лубинец обмен пленными
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации