Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец обратился в ООН в связи с казнью украинского пленного в Донецкой области

Лубинец обратился в ООН в связи с казнью украинского пленного в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:01
Казнь украинского военнопленного в Донецкой области — Лубинец обратился в ООН
Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

В Донецкой области начали расследование по факту казни украинского военнослужащего, которого, по данным прокуратуры, российские военные взяли в плен и впоследствии расстреляли. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об обращении к международным организациям.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и офисе омбудсмена Дмитрия Лубинеца, передает Новини.LIVE.

В Донецкой области расследуют казнь украинского военнопленного

В районе села Ялта Комарской общины Донецкой области 13 июля российские военные, по предварительным данным следствия, взяли в плен военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, после допроса один из оккупантов отдал приказ казнить украинского защитника, после чего другой военнослужащий РФ расстрелял его из огнестрельного оружия.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Читайте также:

Лубинец обратился к международным организациям

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что казнь военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права.

По его словам, он уже направил официальные обращения в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.

«Такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание», — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также призвал граждан, располагающих информацией о возможных казнях украинских военных или других нарушениях прав человека, сообщать об этом правоохранительным органам и на горячую линию Омбудсмена Украины.

Лубінець звернувся до ООН через страту українського полоненого на Донеччині - фото 1
Заявление Дмитрия Лубинца. Скриншот: Telegram

Расследование продолжается

В настоящее время следователи проводят первоочередные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и лиц из числа военнослужащих РФ, которые могут быть причастны к убийству украинского военнопленного.

В прокуратуре подчеркнули, что казнь пленных является тяжким международным преступлением и прямым нарушением требований Женевских конвенций.

Лубінець звернувся до ООН через страту українського полоненого на Донеччині - фото 2
Заявление Донецкой областной прокуратуры. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в 2026 году ситуация с выплатами семьям погибших военнослужащих, пленных и пропавших без вести существенно улучшилась. В то же время, по его словам, отдельные случаи, связанные с семейными спорами по поводу выплат, до сих пор остаются проблемными.

Новини.LIVE писали, что Дмитрий Лубинец заявил о серьезных проблемах с ротацией военнослужащих на передовой. По словам омбудсмена, один из военных с позывным "Ветер" находился на боевых позициях без надлежащей ротации в течение 471 дня.

ООН Донецкая область Дмитрий Лубинец
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации