Страта українського полоненого на Донеччині - Лубінець звернувся до ООН

Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

На Донеччині розпочали розслідування за фактом страти українського військовослужбовця, якого, за даними прокуратури, російські військові взяли в полон та згодом розстріляли. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про звернення до міжнародних організацій.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі та офісі омбудсмена Дмитра Лубінця, передає Новини.LIVE.

На Донеччині розслідують страту українського військовополоненого

У районі села Ялта Комарської громади Донецької області 13 липня російські військові, за попередніми даними слідства, взяли в полон військовослужбовця Збройних Сил України.

Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, після допиту один із окупантів віддав наказ стратити українського захисника, після чого інший військовий РФ розстріляв його з вогнепальної зброї.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

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Лубінець звернувся до міжнародних організацій

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що страта військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права.

За його словами, він уже направив офіційні звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.

"Такі злочини мають бути належним чином задокументовані, а винні — понести найсуворіше покарання", — наголосив омбудсмен.

Лубінець також закликав громадян, які мають інформацію про можливі страти українських військових або інші порушення прав людини, повідомляти про це правоохоронцям та на гарячу лінію Омбудсмана України.

Заява Дмитра Лубінця. Скріншот: Telegram

Розслідування триває

Наразі слідчі проводять першочергові дії, щоб встановити всі обставини злочину та осіб із числа військовослужбовців РФ, які можуть бути причетними до вбивства українського військовополоненого.

У прокуратурі наголосили, що страта полонених є тяжким міжнародним злочином та прямим порушенням вимог Женевських конвенцій.

Заява Донецької обласної прокуратури. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що у 2026 році ситуація з виплатами родинам загиблих військовослужбовців, полонених та зниклих безвісти суттєво покращилася. Водночас, за його словами, окремі випадки, пов’язані із сімейними суперечками щодо виплат, досі залишаються проблемними.

Новини.LIVE писали, що Дмитро Лубінець заявив про серйозні проблеми з ротаціями військовослужбовців на передовій. За словами омбудсмена, один із військових із позивним "Вітер" перебував на бойових позиціях без належної ротації протягом 471 дня.