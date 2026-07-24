Ротация военных на фронте: боец пробыл 471 день без смены

Дмитрий Лубинец, украинские военные. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook, Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о проблемах с ротацией военнослужащих на фронте. По его словам, один из бойцов с позывным "Ветер" находился на передовой без надлежащей ротации 471 день.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Лубинец рассказал о проблемах с ротацией военных

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что к нему поступают многочисленные обращения от военнослужащих относительно длительного пребывания на боевых позициях без надлежащей ротации.

По его словам, в 2026 году было получено более 600 обращений, касающихся возможных нарушений прав военных из-за чрезмерной нагрузки и отсутствия своевременной смены подразделений.

Лубинец привел пример военнослужащего с позывным "Ветер", который, по его словам, провел на линии фронта 471 день.

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"Военнослужащий с позывным "Ветер" находился на линии фронта… 471 день. Представляете, 471 день", — рассказал омбудсмен.

Приказ предусматривает ограничение пребывания на передовой

Дмитрий Лубинец отметил, что после изменений, внесенных главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, действует приказ, согласно которому военнослужащие не должны находиться на передовой более 60 дней без ротации.

В то же время, по словам омбудсмена, на практике выполнение этой нормы остается сложным из-за нехватки личного состава в воинских подразделениях.

Лубинец подчеркнул, что длительное пребывание на боевых позициях без возможности отдыха и смены может негативно сказываться на моральном состоянии военных.

Отсутствие ротаций влияет на ситуацию в армии

По словам омбудсмена, сложные условия службы и отсутствие регулярных ротаций могут быть одной из причин, по которым отдельные военнослужащие принимают решение самовольно покинуть воинские части.

Военные, обращающиеся с жалобами, рассказывают о тяжелых условиях на передовой, в частности о нехватке воды, еды и возможности восстановления после длительного пребывания в боевых условиях.

Новини.LIVE писали, что все материалы о возможных нарушениях со стороны сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые Офис омбудсмена передал правоохранительным органам в 2026 году, стали основанием для возбуждения уголовных дел. В рамках отдельных дел фигурантам уже объявили о подозрении, а некоторым из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новини.LIVE сообщали, что в условиях мобилизации из-за возможных нарушений в работе ТЦК и СП случаются ситуации, когда в армию могут попасть люди, которые не должны были быть призваны. В частности, известен случай с мужчиной, страдающим карликовостью, которого мобилизовали, а уже через два дня после призыва он оказался в больнице.