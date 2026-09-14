З початку року майже 9800 українців виїхали з окупованих територій

Українські переселенці. Фото: unicef.org

Від початку 2026 року майже 9800 українців повернулися з тимчасово окупованих територій. Темпи виїзду з ТОТ уже майже досягли показника за весь 2025 рік, а держава аналізує причини повернення громадян та їхні подальші наміри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольги Алтуніної в ефірі Ранок.LIVE.

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Темпи виїзду з окупації зростають

За словами Алтуніної, за перші вісім місяців поточного року з тимчасово окупованих територій виїхали близько 9800 українців. Вона додала, що нинішні темпи повернення громадян уже майже зрівнялися із загальним показником за весь 2025 рік.

Представниця Уповноваженого пояснила, що причини виїзду залишаються різними.

"Деякі люди повертаються, щоб відновити документи, деякі люди — для того, щоб перепризначити пенсії, деякі — щоб вступити до закладів вищої освіти", — сказала Алтуніна.

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За словами Алтуніної, значна частина молоді розглядає виїзд із тимчасово окупованих територій як можливість легалізуватися для подальшої еміграції.

Саме тому держава запроваджує опитування всіх громадян, які перетинають кордон після виїзду з окупації. Це має допомогти зрозуміти мотиви людей, оцінити їхні потреби та сформувати ефективнішу державну політику щодо підтримки українців, які залишають тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заклик співголови партії "Альтернатива для Німеччини" Аліси Вайдель повернути українських чоловіків призовного віку на Батьківщину. Вона також виступила за депортацію тих, хто підлягає висланню.

Також Новини.LIVE писав про скорочення кількості українців із тимчасовим захистом у Польщі. Водночас дедалі більше українців обирають для проживання Чехію.