У Німеччині заявили про необхідність повернення українських чоловіків на Батьківщину

Аліса Вайдель. Фото: Tobias Schwarz/AFP

Українські чоловіки віком 18–60 років, які перебувають на території Німеччини, мають повернутися на Батьківщину. Кордони з Німеччиною треба закрити, а людей, які підлягають висланню, — депортувати. Зокрема, це стосуєтся понад мільйона українських переселенців, які отримують німецькі соціальні виплати.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу AUF-1 повідомила співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель, передає Новини.LIVE.

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Повернення чоловіків і припинення допомоги

Аліса Вайдель наголосила, що в разі приходу її партії до влади Німеччина припинить допомагати Києву. Ба більше, від України вимагатимуть повернення коштів.

"Українці мають повернутися... Насамперед військовозобов'язані — молоді українські чоловіки призовного віку", — заявила представниця партії "Альтернатива для Німеччини".

Згідно з опитуванням для німецького громадського мовника ARD, "Альтернативу для Німеччини" підтримують 27% виборців, тоді як блок "Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС) — 21%.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на REUTERS писав про заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля. Посадовець закликав українських чоловіків призовного віку, які перебувають на німецькій території, повертатися на Батьківщину. Берлін може допомогти Києву ідентифікувати таких громадян за даними про проживання і соціальні виплати.

Також Новини.LIVE з посиланням на Reuters писав, що німецькі виборці в Саксонії-Ангальт віддали понад 44% голосів за "Альтернативу для Німеччини". Уперше від 1945 року праворадикальна партія перемогла на рівні федеральної землі в Німеччині. Щоправда, ця перемога не робить "Альтернативу для Німеччини" керівною силою в Саксонії-Ангальт.