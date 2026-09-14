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Главная Новости дня В Германии сделали заявление о возвращении украинских мужчин

В Германии сделали заявление о возвращении украинских мужчин

Ua ru
14 сентября 2026 00:52
В Германии заявили о необходимости возвращения украинских мужчин на родину
Алиса Вайдель. Фото: Tobias Schwarz/AFP

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Германии, должны вернуться на Родину. Границы с Германией необходимо закрыть, а людей, подлежащих высылке, — депортировать. В частности, это касается более миллиона украинских переселенцев, получающих немецкие социальные выплаты.

Об этом в интервью YouTube-каналу AUF-1 сообщила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, передает Новини.LIVE.

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Возвращение мужчин и прекращение помощи

Алиса Вайдель подчеркнула, что в случае прихода ее партии к власти Германия прекратит оказывать помощь Киеву. Более того, от Украины будут требовать возврата средств.

"Украинцы должны вернуться… Прежде всего военнообязанные — молодые украинские мужчины призывного возраста", — заявила представительница партии "Альтернатива для Германии".

Согласно опросу, проведенному немецким общественным вещателем ARD, "Альтернативу для Германии" поддерживают 27% избирателей, тогда как блок "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС) — 21%.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал о заявлении министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Чиновник призвал украинских мужчин призывного возраста, которые находятся на территории Германии, возвращаться на Родину. Берлин может помочь Киеву идентифицировать таких граждан по данным о проживании и социальных выплатах.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал, что немецкие избиратели в Саксонии-Анхальт отдали более 44% голосов за "Альтернативу для Германии". Впервые с 1945 года праворадикальная партия победила на уровне федеральной земли в Германии. Правда, эта победа не делает "Альтернативу для Германии" правящей силой в Саксонии-Анхальт.

Германия выплаты беженцы переселенцы политики
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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