Йоханн Вадефуль: украинские мужчины, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину

Йоханн Вадефуль. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, вернуться в Украину. По его словам, Берлин также может помочь Киеву идентифицировать таких граждан по данным о проживании и социальных выплатах.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Что Вадефуль сказал об украинских мужчинах

Глава немецкого МИД заявил, что украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся на территории Германии, должны вернуться домой.

"Украинские мужчины призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, должны вернуться домой", — заявил Вадефуль.

Он также отметил, что немецкие власти могут помочь украинскому правительству установить, кто именно из таких граждан находится в стране.

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По словам министра, Германия располагает информацией о людях, проживающих на ее территории, в частности о тех, кто получает социальные выплаты, зарегистрирован в стране или имеет соответствующий статус проживания.

В то же время из заявления Вадефуля не следует, что Германия планирует принудительно возвращать украинских мужчин в Украину. Речь идет именно о возможности помочь украинской стороне с их идентификацией.

Вадефуль призвал Украину закупать больше оружия в Германии

Отдельно глава немецкого МИД призвал Украину увеличить закупки вооружения у немецких оборонных компаний.

Вадефуль объяснил это тем, что Германия является крупнейшим донором Украины, поэтому Берлин ожидает более активного участия собственной оборонной промышленности в соответствующих закупках.

"В настоящее время мы не полностью удовлетворены объемом заказов, которые поступают в Германию", — сказал министр.

По его словам, он также заверил президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев в прошлом месяце, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее обороне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Германия в срочном порядке передаст Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов усилить украинскую ПВО на фоне российских атак.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Германии завод Volkswagen планируют переоборудовать для производства систем противовоздушной обороны. Предприятие должно стать частью немецких планов по расширению оборонного производства и укреплению потенциала страны в сфере ПВО.