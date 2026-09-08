Завод Volkswagen в Германии начнёт производить системы ПВО

Техники работают на производственной линии по сборке электромобилей Volkswagen Group в Германии. Фото: Reuters

Завод Volkswagen в Оснабрюке (Германия) планируется постепенно преобразовать в центр производства решений в сфере безопасности и обороны. Первым проектом должно стать сотрудничество с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems в сфере противовоздушной обороны. Для более чем 1200 сотрудников предприятия планируется сохранить перспективу работы на заводе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Volkswagen.

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Завод Volkswagen планируют переоборудовать под оборонное производство

Volkswagen, федеральная земля Нижняя Саксония и инвестиционная компания Aurelius Capital согласовали ключевые условия возможной продажи Volkswagen Osnabrück GmbH. Согласно плану, Aurelius станет мажоритарным владельцем предприятия, а Нижняя Саксония также войдет в структуру собственности.

После смены владельца завод в ближайшие годы планируется постепенно развивать как центр решений в сфере безопасности и обороны. При этом окончательное завершение сделки ещё зависит от заключения соответствующих договоров, необходимых решений органов компаний и регуляторных проверок.

Что будут производить на заводе

Первым ключевым проектом должно стать сотрудничество Aurelius и Нижней Саксонии с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems в сфере противовоздушной обороны. Речь идет о возможном производстве систем и компонентов ПВО для Германии и других стран Европы.

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Rafael — израильский производитель оборонных систем, одним из самых известных продуктов которого является система противоракетной обороны "Железный купол". В Германии в группу компаний, среди прочих, также входит производитель противотанкового оружия Dynamit Nobel Defense.

В Volkswagen отметили, что сотрудники Оснабрюка должны играть важную роль в создании производственных мощностей и их дальнейшей индустриализации. Стороны также рассчитывают, что сотрудничество с Rafael станет основой для новых промышленных партнерств и проектов.

Что будет с работниками Volkswagen

В настоящее время на заводе Volkswagen в Оснабрюке работают около 1800 человек. По словам председателя общего и корпоративного совета работников Volkswagen Даниэлы Кавалло, более 1200 сотрудников получили перспективу остаться работать на предприятии.

В то же время работа над решением для всего штата продолжится. В Volkswagen подчеркнули, что компания будет сопровождать переход к новой структуре и передаст производственный опыт, компетенции в сфере разработки и индустриализации, а также имеющуюся инфраструктуру.

Когда завод прекратит выпуск автомобилей

Еще в 2024 году Volkswagen принял решение прекратить производство автомобилей на предприятии в Оснабрюке летом 2027 года. Именно после завершения автомобильного производства завод планируется постепенно переориентировать на новые направления в сфере безопасности и обороны.

Таким образом, предприятие должно перейти от производства автомобилей к реализации промышленных проектов в новой для него сфере. В то же время конкретные сроки запуска новых производственных направлений и дальнейшие проекты стороны обещают уточнить после завершения необходимых процедур.

Новини.LIVE сообщали, что Германия планирует усилить защиту от российских диверсий и атак беспилотников. Для этого намерены расширить мобильные подразделения защиты от дронов и разместить их в девяти ключевых городах страны. Также в рамках плана предусмотрены меры по защите критической инфраструктуры и созданию национального "Кибердома" для противодействия хакерским атакам.

Новини.LIVE также писали, что Германия рассматривает возможность передачи Украине координат целей для нанесения ударов по территории России в ответ на российские диверсии. В сентябре Берлин планирует передать Киеву тысячи ударных беспилотников и дополнительные ракеты-перехватчики для IRIS-T. В то же время Германия хочет усилить сотрудничество спецслужб и предоставить им новые полномочия для киберопераций против РФ.