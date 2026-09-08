Завод Volkswagen у Німеччині почне виробляти системи ППО

Техніки працюють на виробничій лінії для моделей електромобілів Volkswagen Group у Німеччині. Фото: Reuters

Завод Volkswagen в Оснабрюку (Німеччина) планують поступово перетворити на центр виробництва рішень у сфері безпеки та оборони. Першим проєктом має стати співпраця з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems у сфері протиповітряної оборони. Для понад 1200 працівників підприємства планують зберегти перспективу роботи на заводі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Volkswagen.

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Завод Volkswagen планують переобладнати під оборонне виробництво

Volkswagen, федеральна земля Нижня Саксонія та інвестиційна компанія Aurelius Capital погодили ключові умови можливого продажу Volkswagen Osnabrück GmbH. За планом, Aurelius стане мажоритарним власником підприємства, а Нижня Саксонія також увійде до структури власності.

Після зміни власника завод у найближчі роки планують поступово розвивати як центр рішень у сфері безпеки та оборони. При цьому остаточне завершення угоди ще залежить від укладення відповідних договорів, необхідних рішень органів компаній та регуляторних перевірок.

Що вироблятимуть на заводі

Першим ключовим проєктом має стати співпраця Aurelius і Нижньої Саксонії з ізраїльською Rafael Advanced Defense Systems у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про можливе виробництво систем і компонентів ППО для Німеччини та інших країн Європи.

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Rafael — ізраїльський виробник оборонних систем, одним із найвідоміших продуктів якого є система протиракетної оборони "Залізний купол". У Німеччині до групи компаній, серед інших, також входить виробник протитанкової зброї Dynamit Nobel Defense.

У Volkswagen зазначили, що співробітники Оснабрюка мають відігравати важливу роль у створенні виробничих потужностей та їхній подальшій індустріалізації. Сторони також розраховують, що співпраця з Rafael стане основою для нових промислових партнерств і проєктів.

Що буде із працівниками Volkswagen

Наразі на заводі Volkswagen в Оснабрюку працюють близько 1800 людей. За словами голови загальної та корпоративної ради працівників Volkswagen Даніели Кавалло, понад 1200 співробітників отримали перспективу залишитися працювати на підприємстві.

Водночас робота над рішенням для всієї штатної команди продовжиться. У Volkswagen наголосили, що компанія супроводжуватиме перехід до нової структури та передасть промисловий досвід, компетенції у сфері розробки й індустріалізації, а також наявну інфраструктуру.

Коли завод припинить випуск автомобілів

Ще у 2024 році Volkswagen ухвалив рішення припинити виробництво автомобілів на підприємстві в Оснабрюку влітку 2027 року. Саме після завершення автомобільного виробництва завод планують поступово переорієнтувати на нові напрямки у сфері безпеки та оборони.

Таким чином, підприємство має перейти від виробництва автомобілів до виконання промислових проєктів у новій для нього сфері. Водночас конкретні терміни запуску нових виробничих напрямів та подальші проєкти сторони обіцяють уточнити після завершення необхідних процедур.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та атак безпілотників. Для цього хочуть розширити мобільні підрозділи захисту від дронів і розмістити їх у дев’яти ключових містах країни. Також у межах плану передбачені заходи для захисту критичної інфраструктури та створення національного "Кібердому" для протидії хакерським атакам.

Новини.LIVE також писали, що Німеччина розглядає можливість передавати Україні координати цілей для ударів по території Росії у відповідь на російські диверсії. У вересні Берлін планує передати Києву тисячі ударних безпілотників і додаткові ракети-перехоплювачі для IRIS-T. Водночас Німеччина хоче посилити співпрацю розвідок і надати спецслужбам нові повноваження для кібероперацій проти РФ.