Йоганн Вадефуль: українські чоловіки в Німеччині мають повернутися в Україну

Йоганн Вадефуль. Фото: Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Німеччині, повернутися в Україну. За його словами, Берлін також може допомогти Києву ідентифікувати таких громадян за даними про проживання та соціальні виплати.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

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Що Вадефуль сказав про українських чоловіків

Глава німецького МЗС заявив, що українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають на території Німеччини, мають повернутися додому.

"Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися додому", — заявив Вадефуль.

Він також зазначив, що німецька влада може допомогти українському уряду встановити, хто саме з таких громадян перебуває в країні.

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За словами міністра, Німеччина має інформацію про людей, які проживають на її території, зокрема про тих, хто отримує соціальні виплати, зареєстрований у країні або має відповідний статус проживання.

Водночас із заяви Вадефуля не випливає, що Німеччина не планує примусово повертати українських чоловіків в Україну. Йдеться саме про можливість допомогти українській стороні з їхньою ідентифікацією.

Вадефуль закликав Україну купувати більше зброї в Німеччині

Окремо глава німецького МЗС закликав Україну збільшити закупівлі озброєння у німецьких оборонних компаній.

Вадефуль пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України, тому Берлін очікує більшої участі власної оборонної промисловості у відповідних закупівлях.

"Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині", — сказав міністр.

За його словами, він також запевнив Президента України Володимира Зеленського під час візиту до Києва минулого місяця, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в її обороні.

Раніше Новини.LIVE писали, що Німеччина терміново передасть Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий посилити українську ППО на тлі російських атак.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Німеччині завод Volkswagen планують переобладнати для виробництва систем протиповітряної оборони. Підприємство має стати частиною німецьких планів із розширення оборонного виробництва та посилення спроможностей країни у сфері ППО.