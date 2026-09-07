Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Выборы в ФРГ: ультраправые впервые с 1945 года стали лидировать

Выборы в ФРГ: ультраправые впервые с 1945 года стали лидировать

Ua ru
7 сентября 2026 07:55
Победа AfD в Германии: угроза для помощи Украине
Выборы в Саксонии-Анхальт в Магдебурге. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Немецкие избиратели в Саксонии-Анхальт отдали более 44 % голосов за политическую силу, выступающую против помощи Украине. "Альтернатива для Германии" вдвое обошла партию действующего канцлера. Хотя это и беспрецедентный случай со времен Второй мировой войны, абсолютная власть ультраправых пока не гарантирована.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Реклама

В Германии впервые за десятки лет победила ультраправая политическая сила

Впервые с 1945 года праворадикальная партия одержала победу на уровне федеральной земли в Германии. Речь идет о Саксонии-Анхальт, где предварительные результаты выборов зафиксировали разгромное преимущество "Альтернативы для Германии". За AfD проголосовали примерно 44% граждан. Их ближайшие конкуренты — это Христианско-демократический союз во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Они на выборах получили лишь 18%.

Лидер регионального отделения ультраправых Ульрих Зигмунд оценил эти цифры как исторические. По его словам, люди прямо требуют изменения политического курса. Этот запрос подтверждают и социологи: опрос ARD показал, что 87% местных жителей разочарованы работой правительства в Берлине. К тому же, как отмечает Reuters, "Альтернатива для Германии" уже вырывается в лидеры даже в некоторых опросах по всей стране. Для Фридриха Мерца это означает серьезный политический кризис.

Риски для Украины из-за выборов и амбиций ультраправых

Для Украины успех AfD не сулит ничего хорошего. Среди ключевых обещаний партии — сократить поддержку Украины, вернуться к дружеским отношениям с Россией и жестко ограничить иммиграцию. Победу в регионе партийцы рассматривают как первый шаг к главной цели, ведь они хотят побороться за власть на федеральном уровне в 2029 году.

Читайте также:

Однако первое место на выборах автоматически не делает AfD правящей силой в Саксонии-Анхальт. Сейчас голоса еще подсчитывают, и неизвестно, хватит ли им мандатов, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Другие крупные немецкие партии категорически отказываются вступать с ними в коалицию. Стоит добавить, что внутренние спецслужбы Германии считают местное отделение AfD правоэкстремистским, хотя сами политики такие обвинения отвергают.

Новини.LIVE сообщали, что попытка России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпциг/Галле заставила Германию всерьёз взяться за борьбу с кремлевскими диверсантами. Глава МВД Александр Добриндт объявил о создании новой комплексной оборонной системы, которая должна сделать невозможными подобные вражеские операции на территории страны.

В качестве жесткого ответа на теракт в Лейпциге команда канцлера Фридриха Мерца готовится передавать ВСУ точные координаты для нанесения ударов вглубь российских территорий. Кроме того, Берлин планирует значительно увеличить объемы поставок оружия Киеву и официально разрешить собственным спецслужбам проводить масштабные кибератаки в ответ.

Германия Украина политики голосование выборы в Германии
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации