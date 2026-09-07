Победа AfD в Германии: угроза для помощи Украине

Выборы в Саксонии-Анхальт в Магдебурге. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Немецкие избиратели в Саксонии-Анхальт отдали более 44 % голосов за политическую силу, выступающую против помощи Украине. "Альтернатива для Германии" вдвое обошла партию действующего канцлера. Хотя это и беспрецедентный случай со времен Второй мировой войны, абсолютная власть ультраправых пока не гарантирована.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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В Германии впервые за десятки лет победила ультраправая политическая сила

Впервые с 1945 года праворадикальная партия одержала победу на уровне федеральной земли в Германии. Речь идет о Саксонии-Анхальт, где предварительные результаты выборов зафиксировали разгромное преимущество "Альтернативы для Германии". За AfD проголосовали примерно 44% граждан. Их ближайшие конкуренты — это Христианско-демократический союз во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. Они на выборах получили лишь 18%.

Лидер регионального отделения ультраправых Ульрих Зигмунд оценил эти цифры как исторические. По его словам, люди прямо требуют изменения политического курса. Этот запрос подтверждают и социологи: опрос ARD показал, что 87% местных жителей разочарованы работой правительства в Берлине. К тому же, как отмечает Reuters, "Альтернатива для Германии" уже вырывается в лидеры даже в некоторых опросах по всей стране. Для Фридриха Мерца это означает серьезный политический кризис.

Риски для Украины из-за выборов и амбиций ультраправых

Для Украины успех AfD не сулит ничего хорошего. Среди ключевых обещаний партии — сократить поддержку Украины, вернуться к дружеским отношениям с Россией и жестко ограничить иммиграцию. Победу в регионе партийцы рассматривают как первый шаг к главной цели, ведь они хотят побороться за власть на федеральном уровне в 2029 году.

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Однако первое место на выборах автоматически не делает AfD правящей силой в Саксонии-Анхальт. Сейчас голоса еще подсчитывают, и неизвестно, хватит ли им мандатов, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Другие крупные немецкие партии категорически отказываются вступать с ними в коалицию. Стоит добавить, что внутренние спецслужбы Германии считают местное отделение AfD правоэкстремистским, хотя сами политики такие обвинения отвергают.

Новини.LIVE сообщали, что попытка России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпциг/Галле заставила Германию всерьёз взяться за борьбу с кремлевскими диверсантами. Глава МВД Александр Добриндт объявил о создании новой комплексной оборонной системы, которая должна сделать невозможными подобные вражеские операции на территории страны.

В качестве жесткого ответа на теракт в Лейпциге команда канцлера Фридриха Мерца готовится передавать ВСУ точные координаты для нанесения ударов вглубь российских территорий. Кроме того, Берлин планирует значительно увеличить объемы поставок оружия Киеву и официально разрешить собственным спецслужбам проводить масштабные кибератаки в ответ.