Перемога AfD у Німеччині: загроза для допомоги Україні

Вибори в Саксонії-Ангальт у Магдебурзі. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Німецькі виборці у Саксонії-Ангальт віддали понад 44% голосів за політсилу, яка виступає проти допомоги Україні. "Альтернатива для Німеччини" вдвічі обійшла партію чинного канцлера. Так хоч це і безпрецедентний випадок від Другої світової, хоча абсолютна влада ультраправим ще не гарантована.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Reuters.

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В Німеччині вперше за десятки років виграла ультраправа політсила

Уперше від 1945 року праворадикальна партія перемогла на рівні федеральної землі у Німеччині. Йдеться про Саксонію-Ангальт, де попередні результати виборів зафіксували розгромну перевагу "Альтернативи для Німеччини". За AfD проголосували приблизно 44% громадян. Їхні найближчі конкуренти — це Християнсько-демократичний союз на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом. Вони на виборах отримали лише 18%.

Лідер регіонального осередку ультраправих Ульріх Зігмунд оцінив такі цифри як історичні. За його словами, люди прямо вимагають зміни політичного курсу. Цей запит підтверджують і соціологи: опитування ARD показало, що 87% місцевих жителів розчаровані роботою уряду в Берліні. До того ж, як фіксує Reuters, "Альтернатива для Німеччини" вже вибивається в лідери навіть у деяких опитуваннях по всій країні. Для Фрідріха Мерца це означає серйозну політичну кризу.

Ризики для України через вибори та амбіції ультраправих

Для України успіх AfD не несе нічого хорошого. Серед ключових обіцянок партії — зменшити підтримку України, повернутися до дружніх стосунків із Росією та жорстко обмежити імміграцію. Перемогу в регіоні партійці розглядають як перший крок до головної мети, адже вони хочуть поборотися за владу на федеральному рівні у 2029 році.

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Проте перше місце на виборах автоматично не робить AfD керівною силою в Саксонії-Ангальт. Наразі голоси ще рахують, і невідомо, чи вистачить їм мандатів, аби сформувати уряд самостійно. Інші великі німецькі партії категорично відмовляються брати їх у коаліцію. Варто додати, що внутрішня розвідка Німеччини вважає місцевий філіал AfD правоекстремістським, хоча самі політики такі звинувачення відкидають.

Новини.LIVE повідомляли, що російська спроба вдарити безпілотником по аеропорту Лейпциг/Галле змусила Німеччину серйозно взятися за боротьбу з кремлівськими диверсантами. Глава МВС Александер Добріндт оголосив про створення нової комплексної оборонної системи, яка має унеможливити подібні ворожі операції на території країни.

Як жорстку відповідь на теракт у Лейпцигу команда канцлера Фрідріха Мерца готується передавати ЗСУ точні координати для ударів углиб російських територій. Крім того, Берлін планує значно збільшити обсяги постачання зброї Києву та офіційно дозволити власним спецслужбам проводити масштабні кібератаки у відповідь.