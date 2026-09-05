В Україні готується перереєстрація ВПО — Войцехівський

Віталій Войцехівський. Фото: Facebook/Віталій Войцехівський

В Україні планують провести перереєстрацію внутрішньо переміщених осіб, щоб актуалізувати дані про їхню кількість та соціальний склад. За словами народного депутата, члена Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав ВПО Віталія Войцехівського, це необхідно для ефективнішого спрямування державної допомоги.

Про це депутат сказав в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Як перереєстрація може вплинути на допомогу ВПО

Войцехівський зазначив, що офіційно в Україні нараховується близько 4,6 мільйона ВПО, однак ця цифра може бути завищеною. Зокрема, частина людей уже повернулася до своїх міст або отримала власне житло, але досі залишається в реєстрі переселенців.

За його словами, перереєстрація не передбачатиме масових перевірок місця проживання ВПО. Натомість має бути розроблений відповідний алгоритм оновлення даних.

"Має бути вироблений алгоритм, як провести перереєстрацію. Це не ходити і на перевірки додому до цих людей, а просто перереєстрація людей, які мають право сьогодні вважатися ВПО", — заявив Войцехівський.

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Нардеп наголосив, що після оновлення реєстру держава зможе краще розуміти потреби переселенців. Йдеться, зокрема, про визначення кількості працездатних людей, пенсіонерів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та інших соціально вразливих категорій.

"Ми повинні розуміти, скільки. Ми сьогодні озвучуємо цифру 4,6 мільйона — чи їх стільки, чи менше. А яка структура? Скільки людей, які можуть іти працювати? Скільки людей з інвалідністю? Скільки людей ВПО — учасники бойових дій, яким в першу чергу треба надати житло? Скільки пенсіонерів?" — пояснив він.

Войцехівський також заявив, що перерозподіл державних коштів на підтримку ВПО можливий без збільшення загального обсягу фінансування. Основний акцент, на його думку, варто зробити на забезпеченні переселенців житлом. Водночас після актуалізації реєстру частина людей може втратити право на відповідний статус або допомогу, якщо з’ясується, що вони вже мають житло чи не перебувають в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримувати щомісячну компенсацію від держави. У вересні її розмір становить 450 гривень за кожного розміщеного переселенця, а власники житла можуть відстежувати інформацію про призначення та перерахунок виплат.

Як повідомляли Новини.LIVE, держава може перейти до комплексної системи підтримки внутрішньо переміщених осіб — від моменту евакуації до інтеграції в нову громаду або безпечного повернення додому. Відповідний законопроєкт презентував мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.