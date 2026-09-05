В Украине готовится перерегистрация ВПЛ — Войцеховский

Виталий Войцеховский. Фото: Facebook/Виталий Войцеховский

В Украине планируется провести перерегистрацию внутренне перемещенных лиц, чтобы обновить данные об их численности и социальном составе. По словам народного депутата, члена Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав ВПЛ Виталия Войцеховского, это необходимо для более эффективного распределения государственной помощи.

Об этом депутат заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Как перерегистрация может повлиять на помощь ВПЛ

Войцеховский отметил, что официально в Украине насчитывается около 4,6 миллиона ВПЛ, однако эта цифра может быть завышена. В частности, часть людей уже вернулась в свои города или получила собственное жилье, но до сих пор остается в реестре переселенцев.

По его словам, перерегистрация не будет предполагать массовых проверок места проживания ВПЛ. Вместо этого должен быть разработан соответствующий алгоритм обновления данных.

"Должен быть разработан алгоритм, как провести перерегистрацию. Речь идет не о том, чтобы ходить и проводить проверки на дому у этих людей, а просто о перерегистрации тех, кто сегодня имеет право считаться ВПЛ", — заявил Войцеховский.

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Депутат подчеркнул, что после обновления реестра государство сможет лучше понимать потребности переселенцев. Речь идет, в частности, об определении количества трудоспособных людей, пенсионеров, людей с инвалидностью, участников боевых действий и других социально уязвимых категорий.

"Мы должны понимать, сколько их. Сегодня мы озвучиваем цифру 4,6 миллиона — столько ли их, или меньше. А какова структура? Сколько людей, которые могут выйти на работу? Сколько людей с инвалидностью? Сколько внутренне перемещенных лиц — участников боевых действий, которым в первую очередь нужно предоставить жилье? Сколько пенсионеров?" — пояснил он.

Войцеховский также заявил, что перераспределение государственных средств на поддержку ВПЛ возможно без увеличения общего объема финансирования. Основной акцент, по его мнению, следует сделать на обеспечении переселенцев жильем. В то же время после актуализации реестра часть людей может лишиться права на соответствующий статус или помощь, если выяснится, что у них уже есть жилье или они не находятся в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, могут получать ежемесячную компенсацию от государства. В сентябре ее размер составляет 450 гривен за каждого размещённого переселенца, а владельцы жилья могут отслеживать информацию о назначении и перерасчёте выплат.

Как сообщали Новини.LIVE, государство может перейти к комплексной системе поддержки внутренне перемещенных лиц — от момента эвакуации до интеграции в новую общину или безопасного возвращения домой. Соответствующий законопроект представил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.