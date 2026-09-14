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Главная Новости дня С начала года почти 10 тысяч украинцев вернулись из оккупации

С начала года почти 10 тысяч украинцев вернулись из оккупации

Ua ru
14 сентября 2026 11:29
Эксклюзив
С начала года почти 9800 украинцев покинули оккупированные территории
Украинские переселенцы. Фото: unicef.org

С начала 2026 года почти 9800 украинцев вернулись с временно оккупированных территорий. Темпы выезда с ВОТ уже почти достигли показателя за весь 2025 год, а государство анализирует причины возвращения граждан и их дальнейшие намерения.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление представительницы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольги Алтуниной в эфире Ранок.LIVE.

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Темпы выезда с оккупированных территорий растут

По словам Алтуниной, за первые восемь месяцев текущего года с временно оккупированных территорий выехали около 9800 украинцев. Она добавила, что нынешние темпы возвращения граждан уже почти сравнялись с общим показателем за весь 2025 год.

Представительница Уполномоченного пояснила, что причины выезда остаются разными.

"Некоторые люди возвращаются, чтобы восстановить документы, некоторые люди — для того, чтобы переоформить пенсии, некоторые — чтобы поступить в высшие учебные заведения", — сказала Алтунина.

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По словам Алтуниной, значительная часть молодежи рассматривает выезд с временно оккупированных территорий как возможность легализоваться для дальнейшей эмиграции.

Именно поэтому государство вводит опрос всех граждан, которые пересекают границу после выезда с оккупированных территорий. Это должно помочь понять мотивы людей, оценить их потребности и сформировать более эффективную государственную политику по поддержке украинцев, покидающих временно оккупированные территории.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о призыве сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель вернуть украинских мужчин призывного возраста на Родину. Она также выступила за депортацию тех, кто подлежит высылке.

Также Новини.LIVE писал о сокращении количества украинцев с временной защитой в Польше. В то же время все больше украинцев выбирают для проживания Чехию.

граница беженцы переселенцы Ольга Алтунина Ранок.LIVE
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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