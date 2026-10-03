Лубинец призвал Казахстан не выдавать РФ задержанную украинку

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Казахстане задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которая приехала, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, женщину задержали по запросу России, а само дело против неё было возбуждено РФ ещё в 2023 году.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Омбудсман обратился к омбудсмену Казахстана

По словам Лубинца, Рожанскую могли намеренно выманить в Казахстан. "Новые" родственники ребенка в России, как утверждает омбудсман, выходили с ней на связь и пытались убедить её самостоятельно приехать за внуком.

Женщина приехала в Астану, не зная, что в России уже готовились к её задержанию. В настоящее время РФ добивается её выдачи.

Лубинец заявил, что обратился к омбудсмену Казахстана Артуру Ластаеву с призывом не допустить экстрадиции, выдачи или принудительного перемещения Рожанской в Россию.

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Также украинский омбудсмен настаивает на проверке условий содержания женщины под стражей и правовых оснований её задержания. Он призвал обеспечить доступ к ней дипломатическим и консульским представителям Украины, а также адвокату.

Женщина ехала за украинским ребенком

По имеющейся информации, мать мальчика ещё в 2021 году вывезла его в Россию. В 2022 году она и ребёнок получили российское гражданство.

В то же время Верховный Суд Украины в марте 2025 года определил местом проживания ребенка Одессу. Рожанская приехала, чтобы забрать внука и вернуть его в Украину.

Лубинец призвал родственников украинских детей, находящихся в России или на временно оккупированных территориях, не пытаться самостоятельно забирать их. По его словам, такие поездки могут создавать дополнительные риски для родственников и затруднять возвращение детей.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 25 сентября Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий и через другие страны еще 21 гражданина. Среди них — три семьи из Херсонской области и двое малолетних детей, а всего непосредственно из зоны оккупации эвакуировали 17 человек.

Также Новини.LIVE писал, что Украине удалось вернуть 2590 детей с временно оккупированных территорий и из России. При этом более 20 тысяч украинских детей официально подтверждены как депортированные или принудительно перемещенные Россией.