Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римский Лев XIV 16 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого призвал к гуманитарному прекращению огня в оккупированных Олешках Херсонской области. Понтифик подчеркнул необходимость обеспечить доставку продуктов питания и медикаментов в город, а также создать условия для добровольной и безопасной эвакуации гражданского населения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Vatican News и заявление пресс-службы Святого Престола.

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Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

О чем Папа Римский говорил с Путиным

По сообщению Ватикана, инициатором телефонного разговора стал Лев XIV. Понтифик выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Олешках, которые находятся под российской оккупацией.

"Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", — говорится в заявлении Святого Престола.

Во время разговора Папа Римский также подтвердил готовность Ватикана содействовать диалогу и установлению мира.

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Это не первый телефонный контакт Льва XIV с Путиным. Предыдущий разговор между ними состоялся 4 июня 2025 года.

Олешки под российской оккупацией. Фото: Reuters

В Олешках около двух тысяч гражданских нуждаются в эвакуации

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин сообщил, что именно Папа Римский инициировал обращение к Путину из-за положения жителей оккупированного города.

По словам кардинала, примерно две тысячи гражданских нуждаются в гуманитарных маршрутах, по которым они могли бы безопасно покинуть Олешки.

"Надеюсь, что в ответ на просьбу Святейшего Отца президент Путин согласится сделать то, о чем попросил Папа", — заявил Паролин.

Кардинал также выразил надежду, что сам факт телефонного разговора может свидетельствовать о готовности российской стороны рассмотреть просьбу Ватикана.

Олешки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области и находятся под российской оккупацией. Войска РФ оставили город без еды и воды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в оккупированных Олешках остаются около двух тысяч человек без стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии. Из-за дефицита продуктов некоторые жители вынуждены готовить блюда из сорняков, а часть людей умерла от голода. Украинские военные доставляют в город продукты и медикаменты с помощью беспилотников.

Также Новини.LIVE писал, что российские военные грабят подвалы жителей Олешек и забирают запасы продуктов. По словам бывшего жителя города Владимира Костяна, в Олешках остаются около 30 детей, а в подвале местной больницы находятся более 90 тел умерших. Захоронение одного человека может стоить местным жителям около 70 тысяч рублей.