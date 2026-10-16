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Головна Новини дня Папа Римський попросив Путіна дозволити евакуацію з Олешок

Папа Римський попросив Путіна дозволити евакуацію з Олешок

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16 жовтня 2026 23:58
Лев XIV провів розмову з Путіним: Папа Римський закликав до перемир'я в Олешках Reuters
Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV 16 жовтня провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої закликав до гуманітарного припинення вогню в окупованих Олешках Херсонської області. Понтифік наголосив на необхідності забезпечити доставлення продуктів харчування та медикаментів до міста, а також створити умови для добровільної та безпечної евакуації цивільного населення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Vatican News та заяву пресслужби Святого Престолу.

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Папа Римский
Папа Римський Лев XIV. Фото: Reuters

Про що Папа Римський говорив із Путіним

За повідомленням Ватикану, ініціатором телефонної розмови став Лев XIV. Понтифік висловив занепокоєння гуманітарною ситуацією в Олешках, які перебувають під російською окупацією.

"Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння тяжкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб забезпечити доставлення продовольства й медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення", — йдеться в заяві Святого Престолу.

Під час розмови Папа Римський також підтвердив готовність Ватикану сприяти діалогу та встановленню миру.

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Це не перший телефонний контакт Лева XIV із Путіним. Попередня розмова між ними відбулася 4 червня 2025 року.

Олешки
Олешки під окупацією росіян. Фото: Reuters

В Олешках близько двох тисяч цивільних потребують евакуації

Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін повідомив, що саме Папа Римський ініціював звернення до Путіна через становище жителів окупованого міста.

За словами кардинала, приблизно дві тисячі цивільних потребують гуманітарних маршрутів, якими вони могли б безпечно залишити Олешки.

"Сподіваюся, що у відповідь на прохання Святішого Отця президент Путін погодиться зробити те, про що попросив Папа", — заявив Паролін.

Кардинал також висловив сподівання, що сам факт телефонної розмови може свідчити про готовність російської сторони розглянути прохання Ватикану.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перебувають під російською окупацією. Війська РФ залишили місто без їжі та води.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в окупованих Олешках залишаються близько двох тисяч людей без стабільного доступу до води, їжі та електроенергії. Через дефіцит продуктів деякі мешканці змушені готувати страви з бур'янів, а частина людей померла від голоду. Українські військові доставляють у місто продукти та медикаменти за допомогою безпілотників.

Також Новини.LIVE писав, що російські військові грабують підвали жителів Олешок і забирають запаси продуктів. За словами колишнього мешканця міста Володимира Костяна, в Олешках залишаються близько 30 дітей, а в підвалі місцевої лікарні перебувають понад 90 тіл померлих. Поховання однієї людини може коштувати місцевим жителям близько 70 тисяч рублів.

володимир путін Папа Римський гуманітарна допомога війна в Україні Олешки
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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