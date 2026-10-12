Мешканець Олешок розповів про життя в окупації

Дорога з Олешок та випнищені автомобілі цивільних, які намагалися виїхати. Фото: кадр з відео

Жителі окупованих Олешок буквально помирають від голоду, поки російські військові грабують їхні підвали. Тим часом тіла померлих масово накопичуються в лікарні через непомірні ціни на поховання.

Про катастрофічну ситуацію в місті, де залишаються близько 30 дітей, "5 каналу" розповів місцевий житель Володимир Костян, цитує Новини.LIVE.

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Голод та виживання в Олешках в умовах окупації

Місто Олешки на Херсонщині, яке перебуває під контролем російських загарбників, опинилося в повній блокаді. За словами місцевого мешканця Володимира Костяна, який зміг виїхати з окупації у березні цього року, ситуація в населеному пункті наблизилася до гуманітарної катастрофи. В інтерв'ю "5 каналу" чоловік розповів, що особисто знав людей, які померли від нестачі їжі. Серед жертв голоду був маломобільний місцевий житель.

Російські військові регулярно влаштовують рейди по приватних підвалах, забираючи в українців останні продуктові запаси. Через тотальний дефіцит харчів люди змушені готувати їжу з рослин, які знаходять на подвір'ях. Замість капусти до борщу додають бур'ян портулак. Володимир зазначає, що до таких методів виживання вдаються переважно ті, хто не має власних городів або фізичної можливості їх обробляти.

Зрідка місцевим вдається отримати продуктові посилки. Проте, як зауважує колишній житель міста, вмісту однієї такої коробки вистачає щонайбільше на один-два тижні. Попри нестерпні умови та голод, в Олешках досі залишаються близько трьох десятків дітей.

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Десятки тіл у підвалі та дорогі поховання

Окрема проблема виникла з неможливістю нормально поховати померлих. Російські правила та встановлені розцінки перетворили цей процес на недосяжну розкіш для багатьох родин. Як повідомив Володимир Костян, функцію моргу зараз виконує звичайний підвал місцевої лікарні.

"Наразі в морзі в Олешках, в лікарні, щоб розуміли, що таке морг, це пыдвал, просто пыдвал. Там зараз більше 90 тіл. Сморід стоїть, кажуть, просто не виносимо", — розповів чоловік.

Для поховання людини окупаційна влада вимагає обов'язкового проведення експертизи в Олешках. Але й на цьому росіяни вигадали схему, як заробити.

Транспортування тіла туди й назад, яким раніше займався переформатований поліцейський, обходиться родичам у 20 тисяч рублів. Сама ж процедура поховання на цвинтарі коштує ще 50 тисяч рублів.

Та за ці гроші тіло просто привозять на кладовище у мішку, скидають у яму та швидко закопують.

Новини.LIVE інформували, що тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині опинилися на межі виживання.Близько 2000 цивільних фактично заблоковані в місті без стабільного світла, питної води, їжі та будь-яких безпечних шляхів для евакуації.

Гуманітарну кризу загострює штучний дефіцит і тотальна спекуляція з боку росіян. Місцеві розповідали, що за десяток яєць у місті просять 3 тисячі рублів, що станвоить майже 1600 гривень, а прострочені медикаменти збувають поштучно по 100 рублів за одну таблетку.

Аби врятувати людей від голоду та виснаження, Сили оборони провели вже другу унікальну повітряну операцію. Вони за допомогою безпілотників через лінію фронту переправили майже чотири тонни допомоги. Близько 400 скинутих пакунків містили базове продовольство, життєво необхідні ліки та спеціальні набори для дітей.