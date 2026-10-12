Житель Олешок рассказал о жизни в условиях оккупации

Дорога из Олешек и разбитые автомобили мирных жителей, которые пытались уехать. Фото: кадр из видео

Жители оккупированных Олешек буквально умирают от голода, пока российские военные грабят их подвалы. Между тем тела умерших массово скапливаются в больнице из-за непомерно высоких цен на похороны.

О катастрофической ситуации в городе, где остаются около 30 детей, "5 каналу" рассказал местный житель Владимир Констан, цитирует Новини.LIVE.

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Голод и выживание в Олешках в условиях оккупации

Город Олешки в Херсонской области, находящийся под контролем российских захватчиков, оказался в полной блокаде. По словам местного жителя Владимира Костяна, которому удалось выехать из зоны оккупации в марте этого года, ситуация в населенном пункте приблизилась к гуманитарной катастрофе. В интервью "5 каналу" мужчина рассказал, что лично знал людей, умерших от нехватки еды. Среди жертв голода был маломобильный местный житель.

Российские военные регулярно устраивают рейды по частным подвалам, забирая у украинцев последние запасы продуктов. Из-за тотального дефицита продовольствия люди вынуждены готовить еду из растений, которые находят во дворах. Вместо капусты в борщ добавляют сорняк портулак. Владимир отмечает, что к таким методам выживания прибегают преимущественно те, у кого нет собственных огородов или физической возможности их обрабатывать.

Изредка местным жителям удается получить продуктовые посылки. Однако, как отмечает бывший житель города, содержимого одной такой коробки хватает максимум на одну-две недели. Несмотря на невыносимые условия и голод, в Олешках до сих пор остаются около трех десятков детей.

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Десятки тел в подвале и дорогие похороны

Отдельная проблема возникла из-за невозможности нормально похоронить умерших. Российские правила и установленные расценки превратили этот процесс в недостижимую роскошь для многих семей. Как сообщил Владимир Констан, функцию морга сейчас выполняет обычный подвал местной больницы.

"Сейчас в морге в Олешках, в больнице — чтобы понимали, что такое морг, — это подвал, просто подвал. Там сейчас более 90 тел. Вонь стоит, говорят, просто невыносимая", — рассказал мужчина.

Для захоронения человека оккупационные власти требуют обязательного проведения экспертизы в Олешках. Но и на этом россияне придумали схему, как заработать.

Перевозка тела туда и обратно, которой раньше занимался переформатированный полицейский, обходится родственникам в 20 тысяч рублей. Сама же процедура захоронения на кладбище стоит ещё 50 тысяч рублей.

Но за эти деньги тело просто привозят на кладбище в мешке, сбрасывают в яму и быстро закапывают.

Новини.LIVE сообщали, что временно оккупированные Олешки в Херсонской области оказались на грани выживания. Около 2000 мирных жителей фактически заблокированы в городе без стабильного электроснабжения, питьевой воды, еды и каких-либо безопасных путей для эвакуации.

Гуманитарный кризис усугубляется искусственным дефицитом и тотальной спекуляцией со стороны россиян. Местные жители рассказывали, что за десяток яиц в городе просят 3 тысячи рублей, что составляет почти 1600 гривен, а просроченные лекарства продают поштучно по 100 рублей за одну таблетку.

Чтобы спасти людей от голода и истощения, Силы обороны провели уже вторую уникальную воздушную операцию. С помощью беспилотников они переправили через линию фронта почти четыре тонны помощи. Около 400 сброшенных пакетов содержали основные продукты питания, жизненно необходимые лекарства и специальные наборы для детей.