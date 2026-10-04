В Олешки доставили майже 4 тонни гуманітарної допомоги - відео

Український військовий кріпить гуманітарну допомогу до безпілотника. Фото: facebook.com/uafmarines

Українські військові за допомогою безпілотників вдруге провели операцію з доставлення гуманітарної допомоги жителям окупованих Олешок на Херсонщині. До міста доправили майже 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн, серед яких харчові продукти, медикаменти та дитячі набори.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дописи міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

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Допомогу доставили завдяки безпілотникам

Міністр МЗС України Андрій Сибіга нагадав, що Росія протягом кількох місяців намагається ізолювати жителів Олешок від зовнішнього світу та перешкоджає доставці необхідних речей людям, які потерпають від нестачі продовольства.

"Сили оборони України знову прорвали цю блокаду — цього разу майже 400 посилок та майже чотири тонни їжі, ліків та припасів, доставлених дронами. Подумайте, що означає ця операція", — написав він.

Андрій Сибіга наголосив, що українські військовослужбовці використовують технології сучасної війни не лише для виконання бойових завдань, а й для порятунку цивільного населення. Міністр подякував всім дотичним до цієї операції.

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"Українські військовослужбовці використовують технології та навички сучасної війни для підтримки життя цивільного населення в тилу ворога. Глибока повага нашим Національним гвардійцям, морським піхотинцям та прикордонникам, які спланували та провели цю операцію з надзвичайною точністю та професіоналізмом. У кожній посилці, яка потрапляє до Олешок, є послання — Україна не забуває свій народ", — підсумував Сибіга.

Загалом доставили майже чотири тонни допомоги

У МВС уточнили, що операцію провели військовослужбовці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України. До операції також долучилися 30-й корпус морської піхоти, 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен" та 79-й прикордонний загін ДПСУ.

Як повідомив представник МВС, загальна вага гуманітарного вантажу склала майже чотири тонни. У пакунках були харчові продукти, медикаменти та набори для дітей.

"Дякую кожному, хто безпосередньо брав участь у цій операції: доставляв, прикривав, забезпечував інженерний супровід та логістику. Окрема відзнака – екіпажу БпЛА "Перун", який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин. Також ми вдячні громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу та зробили цю операцію можливою. Усі без винятку посилки – а їх було майже 400 – успішно доправлені", — зазначив Андрій Вигівський.

Представник МВС заявив, що українські підрозділи продовжать робити все можливе для підтримки жителів окупованих Олешок, які залишаються без належного доступу до їжі, води та медикаментів.

Ми інформували, що прессекретар Херсонської ОВА Олександр Толоконніков ексклюзивно повідомив — у тимчасово окупованих Олешках російські військові перешкоджають місцевим жителям отримувати гуманітарну допомогу. Вони вилучають продукти, які українські військові намагаються доставити за допомогою безпілотників, а спроби доправити допомогу автомобілями також зазнавали жорстоких атак.

Новини.LIVE інформували, що виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що російські військові використовують жителів Олешок як "живий щит". Він також повідомив, що медицина там фактично працює в умовах гострого дефіциту ресурсів.