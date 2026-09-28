Окупація Олешок: критично не вистачає ліків та медиків

Окуповані та зруйновані Олешки. Фото: 34 ОБрМП

В окупованих Олешках Херсонської області склалася критична ситуація з медичною допомогою: у місцевій лікарні працюють лише чотири лікарі, а через нестачу медикаментів вони можуть надавати переважно первинну допомогу. Правозахисник Олександр Павліченко, до міста також досі не має доступу Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Про це він ексклюзивно розповів в прямому ефірі Ранок.LIVE.

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В Олешках критично не вистачає медиків і ліків

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів кореспондентці Новини.LIVE в прямому ефірі, що в окупованих Олешках медична система фактично працює в умовах гострого дефіциту ресурсів.

Він розповів, що на все місто в лікарні залишаються лише чотири медики. Через нестачу необхідних препаратів вони здебільшого можуть надавати тільки первинну медичну допомогу.

"Я пам'ятаю, десь тижні два у нас працювали наші кореспонденти в Херсоні, які мають зв'язок з цими територіями, було чотири лікарі. Чотири лікарі в лікарні на всі Олешки, які не мають достатньо медикаментів, вони можуть надати тільки первинну допомогу, якщо когось обстріляли або хтось підірвався, можуть перев'язати", — наголосив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

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Олександр Павліченко також приголомшив інформацією про те, що загиблих складають у підвальному приміщенні лікарні.

"Ніяких ліків немає, загиблих складають в підвалі лікарні, там завалений підвал трупами", — сказав він.

МКЧХ не може потрапити до міста

Правозахисник повідомив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не має можливості потрапити до Олешок.

Він пов’язує обмеження евакуації цивільних та доступу гуманітарних організацій із можливим використанням місцевого населення російськими окупантами як "живого щита".

"Це живий щит, тобто це ще один злочин. Це фактично утримування цього цивільного населення для того, щоб захищати тих російських військових, які перебувають у цьому місті в різних будівлях, оскільки якщо буде повна евакуація і зникне населення цього міста, то утримувати це місто, яке перебуває під прямим вогневим контролем українських Збройних сил, буде практично неможливо. Тобто всіх росіян звідти "викурять", як кажуть. Тобто вони прикриваються українськими цивільними", — заявив правозахисник.

Новини.LIVE зібрали інформацію про окуповані Олешки. Наразі відомо, що гуманітарна ситуація в місті упродовж останніх місяців дедалі погіршується. Близько 2 тисяч мешканців не мають стабільного доступу до води, їжі та електроенергії, а також можливості безпечно залишити місто. Серед них залишаються близько 40 дітей, тоді як значну частину дорослого населення становлять літні люди та люди з інвалідністю.

Новини.LIVE писали, що прессекретар Херсонської ОВА Олександр Толоконніков ексклюзивно повідомив, що росіяни постійно перешкоджають отриманню гуманітарної допомоги мешканцями Олешок. Крім того, вони забирають те, що скидає з дронів українська сторона.