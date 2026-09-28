Оккупация Олешек: критически не хватает лекарств и медиков

Оккупированные и разрушенные Олешки. Фото: 34-я ОБрМП

В оккупированных Олешках Херсонской области сложилась критическая ситуация с медицинской помощью: в местной больнице работают лишь четыре врача, а из-за нехватки медикаментов они могут оказывать преимущественно первичную помощь. По словам правозащитника Александра Павличенко, Международный комитет Красного Креста до сих пор не имеет доступа в город.

Об этом он эксклюзивно рассказал в прямом эфире программы Ранок.LIVE.

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В Олешках остро не хватает медиков и лекарств

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал корреспондентке Новини.LIVE в прямом эфире, что в оккупированных Олешках медицинская система фактически работает в условиях острого дефицита ресурсов.

Он рассказал, что на весь город в больнице остаются всего четыре медика. Из-за нехватки необходимых препаратов они в основном могут оказывать только первичную медицинскую помощь.

"Я помню, где-то недели две у нас работали наши корреспонденты в Херсоне, которые поддерживают связь с этими территориями, там было четыре врача. Четыре врача в больнице на все Олешки, у которых нет достаточного количества медикаментов, они могут оказать только первичную помощь: если кого-то обстреляли или кто-то подорвался, могут перевязать", — подчеркнул исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

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Александр Павличенко также потряс информацией о том, что погибших складывают в подвальном помещении больницы.

"Никаких лекарств нет, погибших складывают в подвале больницы, там подвал завален трупами", — сказал он.

МККК не может попасть в город

Правозащитник сообщил, что Международный комитет Красного Креста до сих пор не имеет возможности попасть в Олешки.

Он связывает ограничения на эвакуацию гражданского населения и доступ гуманитарных организаций с возможным использованием местного населения российскими оккупантами в качестве "живого щита".

"Это живой щит, то есть это ещё одно преступление. Это фактически удержание этого гражданского населения для того, чтобы защищать тех российских военных, которые находятся в этом городе в различных зданиях, поскольку если произойдет полная эвакуация и исчезнет население этого города, то удерживать этот город, находящийся под прямым огневым контролем украинских Вооруженных сил, будет практически невозможно. То есть всех россиян оттуда "выкурят", как говорится. То есть они прикрываются украинскими гражданскими", — заявил правозащитник.

Новини.LIVE собрали информацию об оккупированных Олешках. На данный момент известно, что гуманитарная ситуация в городе в течение последних месяцев все ухудшается. Около 2 тысяч жителей не имеют стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии, а также возможности безопасно покинуть город. Среди них остаются около 40 детей, тогда как значительную часть взрослого населения составляют пожилые люди и люди с инвалидностью.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников эксклюзивно сообщил, что россияне постоянно препятствуют получению гуманитарной помощи жителями Олешек. Кроме того, они забирают то, что сбрасывает с дронов украинская сторона.