В Олешки доставили почти 4 тонны гуманитарной помощи — видео

Украинский военный крепит гуманитарную помощь к беспилотнику. Фото: facebook.com/uafmarines

Украинские военные с помощью беспилотников во второй раз провели операцию по доставке гуманитарной помощи жителям оккупированных Олешек в Херсонской области. В город доставили почти 400 посылок общим весом около четырех тонн, среди которых продукты питания, медикаменты и детские наборы.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на сообщения министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра внутренних дел Ивана Выговского.

Реклама

Помощь доставили с помощью дронов

Министр МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что Россия на протяжении нескольких месяцев пытается изолировать жителей Олешек от внешнего мира и препятствует доставке необходимых вещей людям, страдающим от нехватки продовольствия.

"Силы обороны Украины вновь прорвали эту блокаду — на этот раз почти 400 посылок и почти четыре тонны еды, лекарств и припасов, доставленных дронами. Подумайте, что означает эта операция", — написал он.

Андрей Сибига подчеркнул, что украинские военнослужащие используют технологии современной войны не только для выполнения боевых задач, но и для спасения гражданского населения. Министр поблагодарил всех, кто причастен к этой операции.

Читайте также:

"Украинские военнослужащие используют технологии и навыки современной войны для поддержания жизни гражданского населения в тылу врага. Глубокое уважение нашим национальным гвардейцам, морским пехотинцам и пограничникам, которые спланировали и провели эту операцию с исключительной точностью и профессионализмом. В каждой посылке, которая попадает в Олешки, есть послание — Украина не забывает свой народ", — подытожил Сибига.

Всего доставили почти четыре тонны помощи

В МВД уточнили, что операцию провели военнослужащие 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины. К операции также присоединились 30-й корпус морской пехоты, 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен" и 79-й пограничный отряд ГПСУ.

Как сообщил представитель МВД, общий вес гуманитарного груза составил почти четыре тонны. В посылках были продукты питания, медикаменты и наборы для детей.

"Благодарю каждого, кто непосредственно участвовал в этой операции: доставлял, прикрывал, обеспечивал инженерное сопровождение и логистику. Отдельная благодарность – экипажу БПЛА "Перун", который во время этой операции не только доставил продукты, но и спас с оккупированной территории шесть животных. Также мы благодарны общинам, учебным заведениям, благотворителям и волонтерам со всей страны, которые собрали гуманитарную помощь и сделали эту операцию возможной. Все без исключения посылки — а их было почти 400 — успешно доставлены", — отметил Андрей Выговский.

Представитель МВД заявил, что украинские подразделения будут продолжать делать все возможное для поддержки жителей оккупированных Олешек, которые остаются без надлежащего доступа к еде, воде и медикаментам.

Мы сообщали, что пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников эксклюзивно сообщил — во временно оккупированных Олешках российские военные препятствуют местным жителям в получении гуманитарной помощи. Они изымают продукты, которые украинские военные пытаются доставить с помощью беспилотников, а попытки доставить помощь на автомобилях также подвергались жестоким атакам.

Новини.LIVE сообщали, что исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что российские военные используют жителей Олешек в качестве "живого щита". Он также сообщил, что медицина там фактически работает в условиях острого дефицита ресурсов.