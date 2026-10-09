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Головна Новини дня Протерміновані ліки та дефіцит продуктів: місцеві про ситуацію в Олешках

Протерміновані ліки та дефіцит продуктів: місцеві про ситуацію в Олешках

Ua ru
9 жовтня 2026 15:17
Яйця за 1,5 тис. грн і дефіцит ліків: що відбувається в окупованих Олешках
Тимчасово окуповані Олешки. Фото: Igrik Kherson

Місцеві жителі тимчасово окупованих Олешок в Херсонській області розповіли про ситуацію в місті. Зокрема, десяток яєць продають за 3 тисячі рублів, що складає близько 1573 гривні. Крім того, місцевим пропонують протерміновані ліки — за одну таблетку 100 рублів (близько 52 гривні).

Про це місцеві жителі Олешок розповіли у коментарі "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Ситуація в Олешках

Житель Олешок Сергій розповів, що його батько був двічі контужений, а наразі в нього синдром Паркінсона

"Ліками я запасся ще тоді, коли мав можливість їздити до Скадовська. Вимушений зменшити йому дозу на 25%, щоб вистачило хоча би до Нового року. Овочева фруктова дієта дає про себе знати. Всі схудли", — каже він.

За словами Сергія, його дружина втратила понад 40 кілограмів

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Наразі практично всі вулиці в місті та виїзди з них засіяні мінами. Люди сподіваються на зелений коридор та вірять у краще.

Жінка Зоя розповіла, що на базарі в основному продають городину та фрукти. Зокрема, йдеться про помідори, огірки, кабачки, груші, яблука. Ціни стартують від 500 рублів (близько 264 гривні) та вище. 

"Якщо пощастить, то можна купити за 3000 рублів 10 крашанок. З медикаментами ще гірше. Їх немає. На ринку протерміновані ліки коштують 100 рублів за пігулку", — каже Зоя.

Владислав, бабуся й дідусь якого вийшли з Олешок, розповів, що звичайний раціон місцевих складається з трави, баклажани, буряку, моркви, кукурудзи, ложки гречки або макаронів в обід та ввечері. На ринках інколи вдається здійснити обмін на капусту, яблука, грушу та яйця. У місті немає мʼяса, борошна та хліба.

"Моєму дідусю хліб снився, каже, був в магазині, обирав, який хліб взяти. Я питаю: Який обрав?". Відповідає: "Ніякий, я прокинувся". В районі, де жили бабуся і дідусь, на всю вулицю залишилось чотири людини, включаючи їх", — каже Владислав.

За його словами, до них прийшов терорист-росіянин, який згодом залишився там жити. Окупант ходив зі зброєю та розстрілював птахів. Коли бабуся та дідусь спали, то росіянин приходив до них та наказував їм готувати їсти, а також погрожував розстріляти.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, Росія готує ІПСО, спрямовані на тимчасово окуповані Олешки. Окупанти мають намір поширювати фейкові матеріали за участю місцевих мешканців, аби дискредитувати Україну та вплинути на інформаційний простір регіону.

А командир роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ Сергій Іванов розповідав, що вартість продуктового набору в Олешках може сягати 50 тисяч гривень. Водночас на підконтрольній Україні території аналогічний пакунок коштує приблизно 2 тисячі гривень. 

їжа ліки Херсонська область окупація дефіцит Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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