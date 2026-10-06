Іванов: в Олешках пакунок продуктів можуть продавати за 50 тисяч

Люди отримують гуманітарну допомогу. Фото ілюстративне: aquarena.com.ua

В окупованих Олешках Херсонської області пакунок продуктів, який на підконтрольній Україні території коштує близько 1,5–2 тисяч гривень, можуть продавати за еквівалент до 50 тисяч гривень. За словами українських військових, такі дані вони отримали від місцевих жителів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів командир роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ Сергій Іванов, передає Новини.LIVE.

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Військові розповіли про ситуацію з продуктами в Олешках

За словами Сергія Іванова, місцеві повідомляють, що до закупівлі продуктів переважно допускають людей, які співпрацюють із російсько-окупаційними військами. Після цього дефіцитні товари можуть перепродаватися за значно вищою ціною.

"Ну, я вам скажу так, що в нас є інформація від місцевих, що ту провізію, яку ми заносимо, там коробка, ну, пакунок, там він, дай півтори-дві тисячі гривень він коштує, то місцеві кажуть, що тих, кого випускають більш, ну, більшість тих, кого випускають разом за покупками, це вони працюють, співпрацюють з російсько-окупованими військами, і ця посилка по цінам Олешок коштує до 50 тисяч гривень на наші гроші", — зазначив Іванов.

Він додав, що через нестачу грошей жителі окупованого міста можуть розраховуватися за продукти коштовними речами.

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"Тому вони на цьому заробляють. У кого грошей немає — там міняють на коштовності, ну, самі розумієте, що людям треба виживати, люди готові заради того, щоб прокормити себе і своїх близьких, вони йдуть на самі необхідні крайнощі", — розповів командир.

Іванов уточнив, що інформацію про ціну в 50 тисяч гривень українські військові отримали від людини, яка вийшла з окупованих Олешок.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом останніх місяців в окупованих Олешках Херсонської області продовжує погіршуватися гуманітарна ситуація. Близько двох тисяч жителів не мають стабільного доступу до води, їжі та електроенергії, а також не можуть безпечно виїхати з міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно українські військові під час операції "Тигр" евакуювали з окупованих Олешок кішку та п’ятьох кошенят за допомогою дрона. Командир роти Сергій Іванов розповів, що російські окупанти намагалися перешкодити евакуації, зокрема застосовуючи стрілецьку зброю та перехоплювачі.