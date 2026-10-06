Иванов: в Олешках пакет продуктов могут продавать за 50 тысяч

Люди получают гуманитарную помощь. Фото иллюстративное: aquarena.com.ua

В оккупированных Олешках Херсонской области пакет продуктов, который на подконтрольной Украине территории стоит около 1,5–2 тысяч гривен, могут продавать за сумму, эквивалентную 50 тысячам гривен. По словам украинских военных, такие данные они получили от местных жителей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир роты РУБпАК СпП "Болгаричи" 11-й бригады НГУ Сергей Иванов, передает Новини.LIVE.

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Военные рассказали о ситуации с продуктами в Олешках

По словам Сергея Иванова, местные жители сообщают, что к закупке продуктов в основном допускают людей, сотрудничающих с российскими оккупационными войсками. После этого дефицитные товары могут перепродаваться по значительно более высокой цене.

"Ну, я вам скажу так: у нас есть информация от местных, что те продукты, которые мы доставляем — там коробка, ну, пакет, там она, скажем, стоит полторы-две тысячи гривен, так вот, местные говорят, что те, кого выпускают чаще всего, ну, большинство тех, кого выпускают вместе за покупками, — это те, кто работает, сотрудничает с российскими оккупационными войсками, и эта посылка по ценам Олешко стоит до 50 тысяч гривен в наших деньгах", — отметил Иванов.

Он добавил, что из-за нехватки денег жители оккупированного города могут расплачиваться за продукты ценными вещами.

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"Поэтому они на этом зарабатывают. У кого денег нет — там обменивают на драгоценности, ну, сами понимаете, что людям нужно выживать, люди готовы ради того, чтобы прокормить себя и своих близких, они идут на самые необходимые крайности", — рассказал командир.

Иванов уточнил, что информацию о цене в 50 тысяч гривен украинские военные получили от человека, который выбрался из оккупированных Олешек.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение последних месяцев в оккупированных Олешках Херсонской области продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. Около двух тысяч жителей не имеют стабильного доступа к воде, еде и электроэнергии, а также не могут безопасно выехать из города.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно украинские военные в ходе операции "Тигр" эвакуировали из оккупированных Олешек кошку и пятерых котят с помощью дрона. Командир роты Сергей Иванов рассказал, что российские оккупанты пытались помешать эвакуации, в частности, применяя стрелковое оружие и перехватчики.