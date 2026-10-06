В Олешках спасли кошку с пятью котятами: подробности операции Тигр

Временно оккупированные Олешки. Фото: МИД Украины

Командир роты РУБпАК СпП «Болгаричи» 11-й бригады НГУ Сергей Иванов раскрыл подробности операции "Тигр", в рамках которой военным удалось эвакуировать кошку с пятью котятами из временно оккупированных Олешек. Для доставки животных в безопасное место использовали дрон.

Об этом Сергей Иванов эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Эвакуация кошки с котятами из Олешек

В ходе гуманитарной операции украинские военные заранее оставили в оккупированных Олешках специальные клетки, предназначенные для брошенных домашних животных.

Во время разведки беспилотник зафиксировал в одной из них тепловые сигналы. Впоследствии выяснилось, что внутри находилась кошка вместе с котятами.

Военные поняли, что это кошки, поэтому назвали операцию "Тигр". Она проводилась в рамках гуманитарной миссии и параллельно с выполнением боевых задач подразделениями Сил обороны и Национальной гвардии.

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Иванов рассказал, что российские оккупанты пытались помешать операции.

"Попытки у них (россиян — ред.) были — обстрел из стрелкового оружия, перехватчики, но мы это пресекаем, и уже пятый год войны, у нас уже есть опыт, и мы действуем опережающе", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командующего НГУ Александра Пивненко, военнослужащие Национальной гвардии Украины провели операцию по спасению шести кошек из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Животные остались без хозяев и оказались под угрозой гибели.

Кроме того, Новини.LIVE подробно рассказывали о ситуации в Олешках. Одной из главных проблем для жителей является то, что они не могут безопасно покинуть населенный пункт.