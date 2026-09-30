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Главная Новости дня Украина инициировала срочное рассмотрение катастрофы в Олешках в ОБСЕ

Украина инициировала срочное рассмотрение катастрофы в Олешках в ОБСЕ

Ua ru
30 сентября 2026 17:44
Украина инициировала рассмотрение вопроса о катастрофе в Олешках на заседании ОБСЕ
Вид на разрушенные Олешки. Фото: кадр из видео, снятого с дрона 34-й ОБрМП, предоставленного Суспільному.

Украина инициировала срочное рассмотрение вопроса о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Вопрос о катастрофической гуманитарной ситуации в городе рассмотрят завтра. Украинская делегация проинформирует государства-участники о ситуации, созданной российскими оккупационными властями.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, 30 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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В ОБСЕ рассмотрят ситуацию в Олешках

На заседании Постоянного совета ОБСЕ рассмотрят вопрос "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией".

Украинская делегация проинформирует государства-участники о ситуации, созданной российскими оккупационными властями. В частности, речь идет о гражданских лицах, среди которых есть дети, удерживаемые в заложниках.

Министр назвал ситуацию в Олешках искусственно созданной гуманитарной катастрофой.

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Сибига призвал ОБСЕ оказать давление на Россию

Глава МИД заявил, что Украина будет и дальше информировать международное сообщество о ситуации в Олешках. Он также призвал швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить агрессора и оказать на Россию максимально сильное давление.

Сибига подчеркнул, что ситуация в городе является критической и требует немедленных действий международного сообщества. Отдельно он призвал обеспечить Олешки срочной гуманитарной помощью и добиться ее немедленного предоставления.

"Мы и впредь будем разоблачать циничную военную пропаганду России и следить за тем, чтобы международное сообщество знало правду о том, что происходит в Олешках.

Ситуация в Олешках является критической и требует немедленных действий со стороны международного сообщества. Я призываю швейцарское председательство в ОБСЕ и все государства-участники осудить агрессора и оказать на Россию максимально сильное давление.

Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Россию необходимо заставить предоставить её немедленно", — подчеркнул глава МИД.

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Скриншот заявления Сибиги/X

Новини.LIVE сообщали, что в Совете Европы готовят специальные решения по ситуации в оккупированных Олешках. Украина поднимает этот вопрос практически во время каждого выступления в Страсбурге. Решения должны усилить международное давление для обеспечения гуманитарного коридора в город.

Новини.LIVE также писали, что Силы обороны Украины провели масштабную операцию по доставке гуманитарного груза в оккупированные Олешки. Украинские военные еще с марта регулярно доставляли жителям города лекарства и продукты. Повторить такую крупную поставку в ближайшее время будет сложно из-за повышенного внимания со стороны россиян.

Новини.LIVE сообщали, что в оккупированных Олешках в Херсонской области местные жители оказались на грани выживания из-за острой нехватки еды. В городе остаются около 40 детей, а всего в оккупированной части громады — около 180 несовершеннолетних. Пять населенных пунктов Олешковской громады российские войска уничтожили полностью.

ОБСЕ Андрей Сибига Херсонская область оккупация голод ВОТ Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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