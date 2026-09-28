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Толоконников объяснил сложность доставки грузов в Олешки

Ua ru
28 сентября 2026 23:00
Эксклюзив
Гуманитарная помощь в Олешки: как проходила масштабная операция
Олешки. Фото: кадр из видео 34-й ОБрМП

Заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что Силы обороны Украины успешно провели операцию по доставке крупного гуманитарного груза в оккупированные Олешки. Украинские военные регулярно доставляли лекарства и продукты в город еще с марта, однако доставить большой объем помощи удалось только сейчас. Повторить подобную поставку в ближайшее время будет крайне сложно из-за повышенного внимания со стороны захватчиков.

Об этом Александр Толоконников рассказал в эфире День.LIVE.

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Доставка грузов в Олешки

Толоконников отметил, что подготовка к масштабной передаче грузов велась в течение нескольких месяцев.

При этом с марта украинские военные доставляли в Олешки грузы. В частности, это происходило примерно один раз в неделю.

"Но невозможно один раз доставить туда такую большую партию, а затем на следующей неделе снова доставить. Здесь вопрос скорее в том, что мы таким образом выясняли, где у россиян есть "слепые зоны", и сейчас смогли доставить то, чего людям хватит на 2-3 недели", — отметил он.

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Пока неизвестно, удастся ли снова провести такую операцию, поскольку россияне следят за этим.

Ранее бойцы точечно доставляли лекарства и продукты жителям оккупированного населенного пункта.

Летом масштабные поставки приостановили, поскольку люди могли получать часть продуктов со своих огородов. Однако осенью ситуация с продовольствием резко ухудшилась.

Как писали Новини.LIVE, украинские военные провели одну из крупнейших поставок грузов в Олешки в Херсонской области. Удалось доставить около 4 кг продуктов в сто точек города. В то же время российские оккупанты отбирают у людей гуманитарную помощь.

А правозащитник Александр Павличенко сообщал, что в оккупированных Олешках сложилась критическая ситуация с оказанием медицинской помощи. В местной больнице остались работать лишь четыре медика, а из-за дефицита необходимых препаратов они в основном могут оказывать только первичную помощь.

Украина Херсонская область оккупация Россия Олешки
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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