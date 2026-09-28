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Толоконніков пояснив складність доставки вантажів в Олешки

Ua ru
28 вересня 2026 23:00
Ексклюзив
Гуманітарна допомога в Олешки: як проводилася масштабна операція
Олешки. Фото: кадр з відео 34 ОБрМП

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, що Сили оборони України успішно провели операцію з доставки великого гуманітарного вантажу в окуповані Олешки. Українські військові регулярно доправляли ліки та їжу в місто ще з березня, проте доставити великий обсяг допомоги вдалося лише зараз. Повторити подібну поставку найближчим часом буде вкрай складно через посилену увагу загарбників.

Про це Олександр Толоконніков розповів в ефірі День.LIVE.

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Доставка вантажів в Олешки

Толоконніков зазначив, що підготовка до масштабної передачі вантажів проводилася упродовж декількох місяців

Водночас з березня українські воїни доставляли в Олешки вантажі. Зокрема, це відбувалося близько один раз на тиждень. 

"Але неможливо один раз там доставити отаку велику партію і потім наступного тижня знову доставити. Тут питання більше в тому, що ми прощупували таким чином, де є сліпі зони у росіян і зараз змогли доставити те, що людям вистачить на 2-3 тижні", — зазначив він.

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Наразі невідомо, чи вдасться знову провести таку операцію, оскільки росіяни слідкують за цим.

Раніше воїни доставляли точково ліки та продукти мешканцям окупованого населеного пункту.

Влітку масштабні поставки призупинили, оскільки люди могли отримувати частину продуктів із власних городів. Однак восени ситуація з продовольством різко погіршилася.

Як писали Новини.LIVE, українські воїни провели одну з найбільших доставок вантажів в Олешки на Херсонщині. Вдалося доставити близько 4 кг продуктів на сто локацій міста. Водночас російські окупанти забирають у людей допомогу

А правозахисник Олександр Павліченко повідомляв, що в окупованих Олешках критична ситуація із забезпеченням медичної допомоги. У місцевій лікарні залишилися працювати лише чотири медики, а через дефіцит необхідних препаратів вони здебільшого можуть надавати лише первинну допомогу.

Україна Херсонська область окупація Росія Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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