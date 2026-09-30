Україна ініціювала розгляд катастрофи в Олешках на засіданні ОБСЄ

Вид на зруйновані Олешки. Фото: кадр з відео з дрона 34 ОБрМП, наданого Суспільному.

Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в місті розглянуть завтра. Українська делегація поінформує держави-учасниці про ситуацію, створену російською окупаційною владою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 30 вересня, інформує Новини.LIVE.

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В ОБСЄ розглянуть ситуацію в Олешках

На засіданні Постійної ради ОБСЄ розглянуть питання "Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією".

Українська делегація поінформує держави-учасниці про ситуацію, яку створила російська окупаційна влада. Зокрема, йдеться про цивільних, серед яких є діти, яких тримають у заручниках.

Міністр назвав ситуацію в Олешках штучно створеною гуманітарною катастрофою.

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Сибіга закликав ОБСЄ тиснути на Росію

Глава МЗС заявив, що Україна продовжить інформувати міжнародну спільноту про ситуацію в Олешках. Він також закликав швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора і чинити на Росію максимально сильний тиск.

Сибіга наголосив, що ситуація в місті є критичною та потребує негайних дій міжнародної спільноти. Окремо він закликав забезпечити Олешки терміновою гуманітарною допомогою та домогтися її негайного надання.

"Ми й надалі викриватимемо цинічну воєнну пропаганду Росії та забезпечуватимемо, щоб міжнародна спільнота знала правду про те, що відбувається в Олешках.

Ситуація в Олешках є критичною та вимагає негайних дій від міжнародної спільноти. Я закликаю швейцарське головування в ОБСЄ та всі держави-учасниці засудити агресора і чинити на Росію максимально сильний тиск.

Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити надати її негайно", — наголосив глава МЗС.

Скриншот заяви Сибіги/X

Новини.LIVE інформували, що у Раді Європи готують спеціальні рішення щодо ситуації в окупованих Олешках. Україна порушує це питання практично під час кожного виступу в Страсбурзі. Рішення мають посилити міжнародний тиск для забезпечення гуманітарного коридору в місто.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України провели масштабну операцію з доставлення гуманітарного вантажу в окуповані Олешки. Українські військові ще з березня регулярно доправляли мешканцям міста ліки та продукти. Повторити таке велике постачання найближчим часом буде складно через посилену увагу росіян.

Новини.LIVE повідомляли, що в окупованих Олешках на Херсонщині місцеві жителі опинилися на межі виживання через гостру нестачу їжі. У місті залишаються близько 40 дітей, а загалом в окупованій частині громади — близько 180 неповнолітніх. П’ять населених пунктів Олешківської громади російські війська знищили повністю.