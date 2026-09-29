У Раді Європи готують рішення щодо гуманітарного коридору для Олешок

Олешки. Фото: Igrik Kherson

Перший заступник голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Сергій Соболєв повідомив, що у Страсбурзі порушують питання Олешок в Херсонській області. Зокрема, готуються рішення для міжнародного тиску.

Про це Сергій Соболєв повідомив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 29 вересня.

Реклама

Рада Європи порушила питання Олешок

Соболєв зазначив, що питання Олешок Україна підіймає практично під час кожного виступу в Страсбурзі.

Зокрема, наразі у Раді Європи працюють над можливими рішеннями, які мають допомогти забезпечити гуманітарний коридор.

"Вони зараз готують спеціальні рішення безпосередньо для того, щоб зробити міжнародний тиск через можливі органи Ради Європи, для того, щоб дати можливість отримати коридор і забезпечити тих, хто сьогодні знаходиться в окупації",— каже Соболєв.

Читайте також:

За його словами, про ситуацію в Олешках знає фактично вся Європа, бо на Парламентській асамблеї Ради Європи представлені 46 країн.

Новини.LIVE детально розповідали, що наразі відбувається в Олешках на Херсонщині. У місті упродовж останніх місяців стрімко погіршилася гуманітарна ситуація. Зокрема, близько 2000 людей лишаються без продуктів харчування, світла та можливості виїхати.

А заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив про успішне проведення Силами оборони України операції з доставлення значного гуманітарного вантажу до тимчасово окупованих Олешок. За його словами, українські військові ще з березня періодично передавали мешканцям міста продукти та медикаменти, але доставити одночасно таку велику кількість допомоги вдалося вперше лише тепер.