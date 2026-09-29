В Совете Европы готовят решение о гуманитарном коридоре для Олешок

Олешки. Фото: Igrik Kherson

Первый заместитель главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергей Соболев сообщил, что в Страсбурге поднимают вопрос об Олешках в Херсонской области. В частности, готовятся решения для оказания международного давления.

Об этом Сергей Соболев сообщил в эфире программы Вечір.LIVE во вторник, 29 сентября.

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Совет Европы поднял вопрос об Олешках

Соболев отметил, что вопрос об Олешках Украина поднимает практически во время каждого выступления в Страсбурге.

В частности, сейчас в Совете Европы работают над возможными решениями, которые должны помочь обеспечить гуманитарный коридор.

"Они сейчас готовят специальные решения непосредственно для того, чтобы оказать международное давление через соответствующие органы Совета Европы, с целью обеспечить создание коридора и оказать помощь тем, кто сегодня находится в зоне оккупации", — говорит Соболев.

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По его словам, о ситуации в Олешках знает фактически вся Европа, ведь в Парламентской ассамблее Совета Европы представлены 46 стран.

Новини.LIVE подробно рассказывали о том, что сейчас происходит в Олешках в Херсонской области. В городе за последние месяцы резко ухудшилась гуманитарная ситуация. В частности, около 2000 человек остаются без продуктов питания, света и возможности выехать.

А заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил об успешном проведении Силами обороны Украины операции по доставке значительного гуманитарного груза во временно оккупированные Олешки. По его словам, украинские военные ещё с марта периодически передавали жителям города продукты и медикаменты, но доставить одновременно такое большое количество помощи удалось впервые только сейчас.