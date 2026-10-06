В Олешках врятували кішку з п’ятьма кошенятами: подробиці операції Тигр

Тимчасово окуповані Олешки. Фото: МЗС України

Командир роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ Сергій Іванов розкрив деталі операції "Тигр", в рамках якої військовим вдалося евакуювати кішку з п’ятьма кошенятами з тимчасово окупованих Олешок. Для доставлення тварин у безпечне місце використовували дрон.

Про це Сергій Іванов ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Евакуація кішки з кошенятами з Олешок

Під час гуманітарної операції українські військові завчасно залишили в окупованих Олешках спеціальні клітки, призначені для покинутих домашніх тварин.

Під час розвідки безпілотник зафіксував в одній із них теплові сигнали. Згодом з’ясувалося, що всередині перебувала кішка разом із кошенятами.

Військові зрозуміли, що це коти, тому назвали операцію "Тигр". Вона проводилася з гуманітарною місією та паралельно з виконанням бойових завдань підрозділами Сил оборони та Національної гвардії.

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"Спроби у них (росіян — ред.) були — збиття стрілецькою зброєю, перехоплювачами, але ми це припиняємо і вже пʼятий рік війни, вже на досвіді маємо досвід і працюємо десь на випередження", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка, військовослужбовці Національної гвардії України провели операцію з порятунку шістьох котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Тварини залишилися без господарів і опинилися під загрозою загибелі.

Крім того, Новини.LIVE детально розповідали про ситуацію в Олешках. Однією з головних проблем для мешканців є те, що вони не можуть безпечно залишити населений пункт.