В Олешках врятували кішку з п’ятьма кошенятами: подробиці операції Тигр

Порятунок котів з Олешок: військовий розкрив деталі
Командир роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ Сергій Іванов розкрив деталі операції "Тигр", в рамках якої військовим вдалося евакуювати кішку з п’ятьма кошенятами з тимчасово окупованих Олешок. Для доставлення тварин у безпечне місце використовували дрон.
Про це Сергій Іванов ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.
Евакуація кішки з кошенятами з Олешок
Під час гуманітарної операції українські військові завчасно залишили в окупованих Олешках спеціальні клітки, призначені для покинутих домашніх тварин.
Під час розвідки безпілотник зафіксував в одній із них теплові сигнали. Згодом з’ясувалося, що всередині перебувала кішка разом із кошенятами.
Військові зрозуміли, що це коти, тому назвали операцію "Тигр". Вона проводилася з гуманітарною місією та паралельно з виконанням бойових завдань підрозділами Сил оборони та Національної гвардії.
Іванов розповів, що російські окупанти намагалися завадити операції.
"Спроби у них (росіян — ред.) були — збиття стрілецькою зброєю, перехоплювачами, але ми це припиняємо і вже пʼятий рік війни, вже на досвіді маємо досвід і працюємо десь на випередження", — додав він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка, військовослужбовці Національної гвардії України провели операцію з порятунку шістьох котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Тварини залишилися без господарів і опинилися під загрозою загибелі.
Крім того, Новини.LIVE детально розповідали про ситуацію в Олешках. Однією з головних проблем для мешканців є те, що вони не можуть безпечно залишити населений пункт.