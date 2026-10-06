Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Порятунок котів з Олешок: військовий розкрив деталі

Порятунок котів з Олешок: військовий розкрив деталі

Ua ru
6 жовтня 2026 13:53
Ексклюзив
В Олешках врятували кішку з п’ятьма кошенятами: подробиці операції Тигр
Тимчасово окуповані Олешки. Фото: МЗС України

Командир роти РУБпАК СпП "Болгаричі" 11-ї бригади НГУ Сергій Іванов розкрив деталі операції "Тигр", в рамках якої військовим вдалося евакуювати кішку з п’ятьма кошенятами з тимчасово окупованих Олешок. Для доставлення тварин у безпечне місце використовували дрон.

Про це Сергій Іванов ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Евакуація кішки з кошенятами з Олешок

Під час гуманітарної операції українські військові завчасно залишили в окупованих Олешках спеціальні клітки, призначені для покинутих домашніх тварин.

Під час розвідки безпілотник зафіксував в одній із них теплові сигнали. Згодом з’ясувалося, що всередині перебувала кішка разом із кошенятами.

Військові зрозуміли, що це коти, тому назвали операцію "Тигр". Вона проводилася з гуманітарною місією та паралельно з виконанням бойових завдань підрозділами Сил оборони та Національної гвардії.

Читайте також:

Іванов розповів, що російські окупанти намагалися завадити операції

"Спроби у них (росіян — ред.) були — збиття стрілецькою зброєю, перехоплювачами, але ми це припиняємо і вже пʼятий рік війни, вже на досвіді маємо досвід і працюємо десь на випередження", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка, військовослужбовці Національної гвардії України провели операцію з порятунку шістьох котів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Тварини залишилися без господарів і опинилися під загрозою загибелі.

Крім того, Новини.LIVE детально розповідали про ситуацію в Олешках. Однією з головних проблем для мешканців є те, що вони не можуть безпечно залишити населений пункт.

війна тварини Херсонська область окупація кіт Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації