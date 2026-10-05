Операція "Тигри": НГУ врятувала шістьох котів з Олешок

Керівник НГУ Олександр Півненко. Фото: Telegram/Олександр Півненко

Військовослужбовці Національної гвардії України провели операцію з порятунку шістьох котів із тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Тварини залишилися без господарів та через відсутність їжі ризикували загинути.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, передає Новини.LIVE.

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Гвардійці провели операцію з порятунку котів з Олешок

За словами командувача НГУ Олександра Півненка, евакуація стала можливою завдяки допомозі місцевих жителів. Котів помістили у спеціальну клітку, розроблену для цієї операції, після чого бійці за допомогою одного з важких безпілотників переправили їх через Дніпро.

Пост Півненка. Фото: скриншот

У повітрі тварини подолали понад десять кілометрів, після чого їх зустріли військовослужбовці Національної гвардії. На землю коти опустилися неушкодженими, хоча й дещо наляканими.

Операцію отримала кодову назву "Тигри". Її провели військовослужбовці роти РУБпАК СпП "Болгаричі" ББС СпП 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ. Наразі врятовані коти мають знайти нових господарів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу жителям тимчасово окупованих Олешок за допомогою безпілотників. До міста доправили близько чотирьох тонн вантажу — майже 400 пакунків із продуктами, ліками та наборами для дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російські військові в окупованих Олешках забирають гуманітарні вантажі, які українські військові намагаються передати жителям за допомогою дронів. Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков також повідомив, що чотири мікроавтобуси, якими намагалися доправити допомогу, підірвалися на мінах після атак російських безпілотників.