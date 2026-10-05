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Главная Новости дня Пивненко: в рамках операции "Тигры" спасли шестерых кошек из Олешек

Пивненко: в рамках операции "Тигры" спасли шестерых кошек из Олешек

Ua ru
5 октября 2026 15:14
Операция "Тигры": НГУ спасло шестерых кошек из Олешек
Руководитель НГУ Александр Пивненко. Фото: Telegram/Александр Пивненко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины провели операцию по спасению шести кошек из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Животные остались без хозяев и из-за отсутствия еды рисковали погибнуть.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, передает Новини.LIVE.

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Гвардейцы провели операцию по спасению кошек из Олешек

По словам командующего НГУ Александра Пивненко, эвакуация стала возможной благодаря помощи местных жителей. Кошек поместили в специальную клетку, разработанную для этой операции, после чего бойцы с помощью одного из тяжелых беспилотников переправили их через Днепр.

Пивненко: в рамках операции "Тигры" спасли шестерых кошек из Олешек - фото 1
Пост Пивненко. Фото: скриншот

В воздухе животные преодолели более десяти километров, после чего их встретили военнослужащие Национальной гвардии. На землю кошки приземлились невредимыми, хотя и несколько напуганными.

Операция получила кодовое название "Тигры". Её провели военнослужащие роты РУБпАК СпП "Болгаричи" ББС СпП 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ. Сейчас спасенные кошки должны найти новых хозяев.

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Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября украинские военные во второй раз доставили гуманитарную помощь жителям временно оккупированных Олешек с помощью беспилотников. В город доставили около четырёх тонн груза — почти 400 посылок с продуктами, лекарствами и наборами для детей.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, российские военные в оккупированных Олешках изымают гуманитарные грузы, которые украинские военные пытаются передать жителям с помощью дронов. Пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников также сообщил, что четыре микроавтобуса, на которых пытались доставить помощь, подорвались на минах после атак российских беспилотников.

животные Херсонская область оккупация война в Украине НГУ Олешки
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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