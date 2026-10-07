Окуповані Олешки: СБУ попередила про майбутнє ІПСО РФ

Тимчасово окуповані Олешки. Фото: 34-та окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Служба безпеки України заявила про підготовку Росією інформаційно-психологічних спецоперацій щодо тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині. Повідомляється, що окупанти планують поширювати фальшиві матеріали за участю місцевих жителів, щоб дискредитувати Україну та вплинути на інформаційну ситуацію.

Про це інформує Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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РФ готує "компрометуючі" інтерв'ю

СБУ отримала інформацію, що військовослужбовці одного з підрозділів російських окупаційних військ отримали завдання підготувати серію інтерв'ю з жителями тимчасово окупованих Олешок.

За задумом російської сторони, у таких відео місцеві мешканці мають:

звинувачувати Сили оборони України в обстрілах і блокаді міста;

дискредитувати рішення військово-політичного керівництва України;

позитивно висловлюватися про російських військових та дякувати їм.

"За даними СБУ, реалізація ворожої ІПСО запланована на жовтень – початок листопада цього року", — йдеться в джерелі.

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Окремо в СБУ наголосили, що Росія намагається використовувати інформаційні операції для впливу на психоемоційний стан українців та дестабілізації ситуації в Україні.

"Зазначимо, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави", — зазначає Служба Безпеки України.

Представників медіа та громадян закликають критично оцінювати подібні матеріали, не довіряти публікаціям у ворожих і проросійських Telegram-каналах та не поширювати неперевірену інформацію. Також рекомендують отримувати інформацію про ситуацію в Олешках та інших тимчасово окупованих територіях виключно з офіційних джерел.

"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", — йдеться в повідомленні.

Ми писали, що на тимчасово окупованих Олешках відбувається справжня гуманітарна катастрофа. Їжі та ліків критично не вистачає. Місцеві жителі розповідають, що продуктовий набір, який на підконтрольній Україні території коштує близько 1,5–2 тисяч гривень, можуть продавати за ціною до 50 тисяч гривень в еквіваленті.

Новини.LIVE інформували, що українські військові вдруге використали безпілотники для доставлення гуманітарної допомоги мешканцям Олешок. До міста доправили майже 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн, у яких були продукти харчування, медикаменти та набори для дітей.