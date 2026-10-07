Оккупированные Олешки: СБУ предупредила о предстоящей ИПСО РФ

Временно оккупированные Олешки. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Служба безопасности Украины заявила о подготовке Россией информационно-психологических спецопераций в отношении временно оккупированных Олешков в Херсонской области. Сообщается, что оккупанты планируют распространять фальшивые материалы с участием местных жителей, чтобы дискредитировать Украину и повлиять на информационную обстановку.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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РФ готовит "компрометирующие" интервью

СБУ получила информацию о том, что военнослужащие одного из подразделений российских оккупационных войск получили задание подготовить серию интервью с жителями временно оккупированных Олешек.

По замыслу российской стороны, в таких видео местные жители должны:

обвинять Силы обороны Украины в обстрелах и блокаде города;

дискредитировать решения военно-политического руководства Украины;

положительно отзываться о российских военных и благодарить их.

"По данным СБУ, реализация вражеской ИПСО запланирована на октябрь – начало ноября этого года", — говорится в источнике.

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Отдельно в СБУ подчеркнули, что Россия пытается использовать информационные операции для воздействия на психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизации ситуации в Украине.

"Отметим, что агрессор не добивается успехов на поле боя, поэтому любыми способами пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства", — отмечает Служба безопасности Украины.

Представителей СМИ и граждан призывают критически оценивать подобные материалы, не доверять публикациям во враждебных и пророссийских Telegram-каналах и не распространять непроверенную информацию. Также рекомендуется получать информацию о ситуации в Олешках и на других временно оккупированных территориях исключительно из официальных источников.

"СБУ системно противодействует попыткам российских спецслужб и военных проводить информационно-психологические операции против Украины. Служба продолжает своевременно разоблачать замыслы противника и принимать комплексные меры для их нейтрализации", — говорится в сообщении.

Мы писали, что на временно оккупированных Олешках происходит настоящая гуманитарная катастрофа. Еды и лекарств критически не хватает. Местные жители рассказывают, что набор продуктов, который на подконтрольной Украине территории стоит около 1,5–2 тысяч гривен, могут продавать по цене до 50 тысяч гривен в эквиваленте.

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные во второй раз использовали беспилотники для доставки гуманитарной помощи жителям Олешек. В город доставили почти 400 посылок общим весом около четырёх тонн, в которых были продукты питания, медикаменты и наборы для детей.