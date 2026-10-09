Яйца по 1,5 тыс. грн и дефицит лекарств: что происходит в оккупированных Олешках

Временно оккупированные Олешки. Фото: Igrik Kherson

Местные жители временно оккупированного города Олешки в Херсонской области рассказали о ситуации в городе. В частности, десяток яиц продают за 3 тысячи рублей, что составляет около 1573 гривен. Кроме того, местным жителям предлагают просроченные лекарства — по 100 рублей за одну таблетку (около 52 гривен).

Об этом жители Олешек рассказали в комментарии "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Ситуация в Олешках

Житель Олешек Сергей рассказал, что его отец дважды получал контузию, а сейчас у него синдром Паркинсона.

"Лекарствами я запасся ещё тогда, когда у меня была возможность ездить в Скадовск. Вынужден уменьшить ему дозу на 25%, чтобы хватило хотя бы до Нового года. Овощная и фруктовая диета сказывается. Все похудели", — говорит он.

По словам Сергея, его жена похудела более чем на 40 килограммов.

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Сейчас практически все улицы в городе и выезды с них заминированы. Люди надеются на зеленый коридор и верят в лучшее.

Женщина по имени Зоя рассказала, что на рынке в основном продают овощи и фрукты. В частности, речь идет о помидорах, огурцах, кабачках, грушах, яблоках. Цены начинаются от 500 рублей (около 264 гривен) и выше.

"Если повезет, то за 3000 рублей можно купить 10 крашенок. С лекарствами ещё хуже. Их нет. На рынке просроченные лекарства стоят 100 рублей за таблетку", — говорит Зоя.

Владислав, бабушка и дедушка которого уехали из Олешок, рассказал, что обычный рацион местных жителей состоит из зелени, баклажанов, свеклы, моркови, кукурузы, ложки гречки или макарон на обед и ужин. На рынках иногда удаётся обменять на капусту, яблоки, груши и яйца. В городе нет мяса, муки и хлеба.

"Моему дедушке снился хлеб, говорит, он был в магазине, выбирал, какой хлеб взять. Я спрашиваю: "Какой выбрал?". Он отвечает: "Никакой, я проснулся". В районе, где жили бабушка и дедушка, на всю улицу осталось четыре человека, включая их", — говорит Владислав.

По его словам, к ним пришел террорист-россиянин, который впоследствии остался там жить. Оккупант ходил с оружием и расстреливал птиц. Когда бабушка и дедушка спали, россиянин приходил к ним и приказывал им готовить еду, а также угрожал расстрелять.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, Россия готовит информационно-пропагандистские операции, направленные на временно оккупированные Олешки. Оккупанты намерены распространять фейковые материалы с участием местных жителей, чтобы дискредитировать Украину и повлиять на информационное пространство региона.

А командир роты РУБпАК СпП "Болгаричи" 11-й бригады НГУ Сергей Иванов рассказывал, что стоимость продуктового набора в Олешках может достигать 50 тысяч гривен. В то же время на подконтрольной Украине территории аналогичный набор стоит примерно 2 тысячи гривен.